Qui a gagné 100 millions à EuroMillions ?

La Polynésienne des Jeux est à la recherche de la personne qui a remporté 100 millions de Fcfp au tirage Euromillions du 15 novembre grâce à son code « My Million ».

Qui est le joueur ou la joueuse de Polynésie dont le code « My Million » est DS 412 3521 pour le tirage Euromillions du 15 novembre dernier ? C’est la question que se pose la Polynésienne des Jeux.

Il s’agirait du deuxième gagnant My Million de l’année 2024. Depuis le lancement en 2014 de cette modalité, neuf Polynésiens ont déjà eu la chance d’être ainsi tirés au sort.

« Chaque combinaison EuroMillions (mise de base 300 F.CFP) jouée en France et en Polynésie française se voit attribuer un code My Million. Parmi l’ensemble des codes attribués, un est forcément gagnant et permet ainsi de remporter 100 millions F.CFP à chacun des tirages du mardi et du vendredi. Plus de 3,5 millions de joueurs français jouent à EuroMillions – My Million chaque semaine. Avec My Million, les joueurs ont en moyenne une probabilité de 1 sur 4 000 000 à 8 000 000 d’être tirés au sort lors de chaque tirage, selon le nombre de grilles validées », explique le communiqué de la Polynésienne des Jeux.

Pour rappel, le gagnant ou la gagnante a 60 jours à compter de la date du tirage pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.