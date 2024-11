Mooz Raid : le nouveau défi des sportifs polyvalents

Enchainer un parcours de swimrun, du trail, une course d’orientation, du lancer de javelot, un parcours aventure comprenant un passage en tyrolienne et un saut dans le vide de 20 mètres, avant d’enfourcher son vélo pour un tronçon en Run & Bike… c’est le défi inédit que propose le VSOP-XO aux binômes sportifs les plus téméraires en cette fin d’année. Le rendez-vous est fixé à Moorea le 7 décembre prochain et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Après le Swimrun il y a quelques années, place au Mooz Raid. Le club VSOP-XO, connu pour ses initiatives audacieuses, innove une fois de plus avec l’organisation du tout premier raid multisports au fenua. Au programme : des disciplines à succès déjà bien connues des sportifs, comme le swimrun, le trail ou le run & bike. Mais les courageux devront aussi s’adonner à des pratiques moins courantes, comme le lancer de javelot, une course d’orientation, un passage en tyrolienne sur les hauteurs de Opunohu, et même un saut de 20 mètres dans le vide.

« Il va falloir être costaud »

« On partirait de la plage de Tahiamanu pour 3,5 km de swimrun. Après, on enchaîne avec 4 km de trail. Sur le terrain de football de Opunohu, vous aurez votre patia fa à faire, avec quatre lancers par équipe. Vous partez ensuite sur une course d’orientation à travers le chemin des ancêtres. Là, il va falloir être costaud, parce que ce sera une carte, une boussole, et il y aura 5 à 6 balises à trouver avant d’entamer le parcours d’aventure en haut, au Tiki Parc, et de rentrer en run & bike pour 10 km jusqu’à la plage de Tahiamanu », précise Olivier Labrousse, membre du VSOP en charge de l’organisation.

Un événement inédit qui s’inspire de la tendance des disciplines combinées, comme le CrossFit ou l’Hyrox, selon les organisateurs mais aussi d’une volonté de s’aligner sur les raids multisports déjà pratiqués ailleurs dans le monde. « Les compétitions du genre existent depuis plus de 10 ans en métropole, il était temps que la Polynésie française ait son propre événement, » confie encore Olivier. Pour que tous les participant puissent y trouver leur compte, le VSOP-XO a même pensé à un système de gratification et de pénalités en fonction des prouesses et des échecs des uns et des autres.Par exemple, au lancer de javelot, les équipes peuvent gagner trois minutes en moins sur leur chrono total si l’un des athlètes parvient à toucher une noix de coco.

Ceux qui n’auront pas le courage d’affronter le parcours aventure avec la tyrolienne et le saut dans le vide auront, quant à eux, une pénalité de 15 minutes. L’épreuve est ouverte aux binômes de 16 ans et plus. Les participants doivent fournir un certificat médical s’ils ne sont pas licenciés à la Fédération Française de Triathlon. L’inscription coûte 12 000 francs par équipe, et les places sont limitées à 100 binômes. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.