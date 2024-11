Trophées du sport : les nommés de la 11e édition dévoilés

Les Trophées du sport reviennent le 21 janvier au Grand théâtre pour leur 11e édition. Pour récompenser les athlètes du fenua les plus marquants de 2024, seize récompenses sont mises en jeu, parmi lesquelles trois catégories reines : athlète femme, athlète homme et le prix du public. Les votes s’ouvrent le 22 novembre.

Le lanceur de javelot Teura Tupaia, le surfeur Kauli Vaast, le combattant de jiu jitsu Loïc Tautu, la rameuse Nateahi Sommer, la surfeuse Vahine Fierro et la crossfitteuse Hinatea Montebello. L’organisateur de la 11e édition des Trophées du sport, Simone Forges Davanzati, a dévoilé le nom des six nommés pour les catégories reines : l’athlète femme, l’athlète homme et le prix du public. Une sacrée promotion, avec notamment trois olympiens. « Nous avons réduit le nombre de nommés, cela va permettre un peu plus de visibilité pour le vote par SMS. En dehors de ça, le concours reste le même », présente l’organisateur.

Ces prix seront remis le 21 janvier au Grand théâtre, avec treize autres trophées décernés par le jury de journalistes : équipe, tu’aro maohi, handisport, sport santé, jeunesse, prévention, arbitre, entraîneur, ambassadeur ATN, légendes du sport, sports extrêmes, rameur de l’année et espoir. « Ce concours a une utilité. Loïc Tautu, par exemple, s’entraîne le week-end, a son boulot à côté, doit financer ses déplacements… Le concours sert à mettre en contact des partenaires avec des sportifs, pour qui c’est toujours compliqué de vivre de leur passion. Donc ça permet de les mettre en lumière ». Pour Simone Davanzati, les sportifs sont aussi « des influenceurs positifs ». Le concours souhaite notamment véhiculer des messages pour la santé ou pour la lutte contre les addictions. Dans les prochaines semaines, chacun des nommés diffusera des messages de prévention sur les réseaux sociaux des trophées du sport.

Les votes SMS pour le prix du public s’ouvrent le 22 novembre.