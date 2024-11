Publication des œuvres complètes de Henri Hiro

Les éditions Au Vent des Îles publient « Henri Hiro, Taùrua nui i te amo àha », un recueil bilingue des œuvres complètes de cette figure du renouveau de la culture polynésienne qui aurait fêté ses 80 ans cette année, réalisé sous la direction de sa compagne Do Carlson.

Poèmes, textes politiques, pièces de théâtre, et même sa thèse de théologie : l’ouvrage que publie l’éditeur Au Vent des îles, « Henri Hiro, Taùrua nui i te amo àha », reflète les grands thèmes de la courte vie de Henri Hiro : l’écriture pour enrichir le patrimoine culturel et oral ma’ohi, son questionnement sur la place du christianisme, la lutte contre les essais nucléaires et l’indépendance de la Polynésie.

Un travail entamé l’année dernière, avant même que 2024 ne soit déclarée année Henri Hiro par l’ex-ministre de la Culture Éliane Tevahitua, dit sa compagne Do Carlson. « Je ne connais personne qui s’est engagé aussi entièrement, dit-elle, parce qu’il avait vraiment une vision globale des choses. » Le livre renferme tous les écrits connus de Henri Hiro, « pour que les gens aient accès à l’ensemble de sa pensée. »

Le livre est illustré par l’artiste Yiling Changues, pour qui le projet revêt une signification particulière, puisqu’elle est la petite-fille de Jean-Paul Barral, ami et compagnon de route de Henri Hiro.

Chantal Spitz signe la préface du livre, en rappelant que Henri Hiro était avant tout « un homme de paix » dont la pensée a souvent été répétée, mais peut-être aussi déformée. Les textes traduits sont uniquement ceux qui l’ont été de son vivant et qu’il avait lui-même validés. Cet ouvrage de près de 300 pages est donc une opportunité pour chacun de se faire sa propre idée sur un des premiers véritables auteurs polynésiens.