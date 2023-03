Qui seront la Miss et le Mister Université de Tahiti 2023?

Ils sont neuf candidats à se présenter à la troisième édition du concours de beauté de l’UPF. Cette année, la soirée sera placée sous le signe de la force de la jeunesse, d’où le thème « Te Puai ».

Cette année, beaucoup de postulants à cette élection, avec au final neuf étudiants retenus à l’issue d’un test de culture générale, d’un grand oral et d’un test de photogénie et de gestion des réseaux sociaux. Au total, cinq filles et seulement quatre garçons suite à un désistement de dernière minute. Tous sont très motivés pour succéder à Abel Hauata et Toamiriura Teururai. Parmi eux, Ariinui Teauna (candidat n°1), 19 ans, qui après avoir gagné un pari avec ses amis, a décidé de se lancer dans l’aventure. De nature très timide, le jeune homme souhaite prouver à tous qu’il peut réussir « à parler en public, être à l’aise sur scène et endosser ce rôle de Mister Université« . Grâce aux répétitions hebdomadaires, Ariinui apprend à prendre la parole face à un public mais s’entraîne aussi chez lui avec sa petite soeur. Malgré la pression de l’élection, le jeune homme mise sur ses « nombreuses qualités » comme le fait d’être quelqu’un de responsable, pour faire la différence. « J’incarnerai une personne forte qui a su se dépasser et aller au-delà des frontières ; j’aimerais être créateur d’événements pour pouvoir lutter contre la délinquance« , déclare l’étudiant en première année d’économie gestion.

Du côté des filles, la candidate n°4 s’est lancée pour avant tout faire plaisir à sa famille. « C’est elle qui m’a poussé à passer le casting« . Vaiturere Pomare souhaite incarner la représentante des étudiants de l’UPF et promouvoir l’université. « Certains arrêtent après le bac alors qu’on la chance d’avoir cette université en Polynésie française« , appuie-t-elle. Pour sa dernière année dans l’établissement, la jeune femme de 20 ans veut profiter à fond des opportunités qu’on lui offre et si elle décroche le titre de Miss, son rôle sera d’accueillir, d’aider et d’accompagner les futurs élèves. L’étudiante en licence de géographie et aménagement du territoire, qui se décrit comme « déterminée, courageuse, attentive« , assure que l’ambiance entre les filles est « bonne » et que quoi qu’il arrive, « cette élection sera une belle aventure« .

Comme l’an dernier, les candidats feront plusieurs défilés – en costume végétal, tenue de ville et tenue de soirée – face à neuf jurés chargés d’élire le gagnant et la gagnante, à 50% avec le public présent dans la salle. Selon les organisateurs, cette promotion est très diversifiée. « Tous ont leur personnalité différente. Certains sont plus à l’aise sur scène, d’autres lors des prises de parole en public. Le choix va être très difficile cette année. Pour l’instant, aucun ne se démarque plus qu’un autre. Ils se complètent« , souligne Hereata Charpentier.

Après une ultime répétition générale ce jeudi soir, les candidats défileront vendredi 10 mars au Grand théâtre de la Maison de la culture à partir de 19h30. Prix des places : à partir de 1 500 xpf.