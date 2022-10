Plus d’arbustes et de petites parcelles de verdure près de la piscine naturelle de Toa Huri Nihi, à Raiatea. Certains avaient été mis en terre dans le cadre d’un projet pédagogique, certes sans autorisation. La mairie d’Uturoa les a fait arracher pour réensabler le site qui doit accueillir l’étape de la Hawaiki nui va’a la semaine prochaine.

Grande déception hier matin pour les habitués du site de la place Toa Huri Nihi à Raiatea. Les arbustes plantés près du bassin qui fait office de piscine naturelle ont été arrachés. Certains avaient été mis en terre par des enfants dans le cadre d’un projet pédagogique. Plus aucune trace de cet effort « d’éducation à l’environnement », il a été « rasé à coup de Case » dénonce un responsable associatif. Il ne s’agit pourtant pas là d’une dégradation sauvage, mais de l’action de la commune d’Uturoa, qui a décidé de réensabler le site. « On n’a jamais cherché à embellir cet endroit parce que justement, pendant la Hawaiki nui, c’est l’arrivée des bateaux », justifie la municipalité qui n’a jamais autorisé ces jardins improvisés. En travaux depuis deux mois, la place Toa Huri Nihi est devenue au fil des années un lieu phare de l’île. Depuis le remblai du site, c’est sur cette place que sont organisées les grandes manifestations culturelles et festives de l’île. Les élèves de Raiatea s’y rendent aussi très régulièrement dans le cadre des activités sportives notamment pour l’activité natation. Le site est d’ailleurs très prisé pour les mois à venir puisqu’il accueillera bientôt la foire agricole, mais aussi les festivités de Matari’i i ni’a et Matari’i i raro.