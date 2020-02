Raimana de Pepena dans The Voice samedi soir

Le musicien et chanteur du célèbre groupe Pepena, Raimana Bareille, tentera l’aventure The Voice en participant aux auditions à l’aveugle le samedi 8 février prochain.

Après Teiva LC et Mano Salmon de Tikahiri, la Polynésie sera une nouvelle fois représentée à The Voice cette année. Et c’est le non moins célèbre musicien Raimana Bareille du groupe Pepena qui tentera de séduire le nouveau jury du concours lors d’auditions à l’aveugle le samedi 8 février prochain sur TF1. Le chanteur a annoncé sa participation dimanche sur les réseaux sociaux via une vidéo pour demander à son public de le soutenir dans cette aventure qu’il compte bien partager. Une aventure que le jeune artiste aborde avec « beaucoup d’humilité et beaucoup de bonheur ».

Raimana n’en est pas à son premier concours, en 2009 il a remporté la finale de 9 semaines et 1 jour et s’était produit aux Francofolies de La Rochelle. En 2018, il était finaliste du Grand Casting organisé en Polynésie, justement pour participer aux auditions à l’aveugle de The Voice.

Nul doute que la voix de Raimana, dont le succès n’est plus à prouver sur le fenua, fera se retourner Lara Fabian, Marc Lavoine, Amel Bent et Pascal Obispo.

Rendez-vous donc samedi soir et avant ça jeudi soir dans l’émission spéciale Made In Fenua sur Tiare Fm avec Aldo.