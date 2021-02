Rangiroa : résultats négatifs pour toutes les personnes testées

Suite à l’apparition du variant anglais du coronavirus chez un résident de Rangiroa de retour de métropole, toutes les personnes entrées en contact avec lui ont été testées et, dimanche, les résultats se sont tous avérés négatifs. Ces personnes restent en isolement jusqu’au prochain test PCR prévu dans une semaine.

La commune de Rangiroa a annoncé ce lundi après-midi sur sa page Facebook qu’« à ce jour tous les tests de cas contacts nous sont revenus négatifs. Cela signifie qu’après leur mise en isolement, ils n’ont pu être source de contamination. »

Les quatorze personnes directement concernées par cette alerte – le gérant d’une pension de famille revenu de métropole le 7 février à Tahiti, le 8 à Rangiroa, et dépisté par l’auto-test 4 jours après, ses employés, les 7 clients de la pension – vont rester encore une semaine en isolement, « et seront de nouveau soumis à un test PCR dans 7 jours. Ils ne pourront sortir d’isolement qu’après un résultat PCR négatif », indique la cellule de crise de la mairie.

Le message se termine en s’adressant à la population : « Nous comprenons votre angoisse, votre inquiétude et votre colère. Cependant, nous vous demandons humblement de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour transmettre des messages de haine et de négativité. Ce sont des outils qui permettent le partage, le rapprochement, la promotion, la communication. Nous sommes le peuple polynésien, continuons d’inspirer la joie de vivre, la paix et l’amour. »