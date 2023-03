Résidences d’auteur : appel à candidatures pour 2023

L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles lance un appel à candidatures pour deux résidences d’auteur ou autrice pour 2023. Une personne du Pacifique et une autre de Polynésie française bénéficieront d’un hébergement et d’une rémunération pendant deux mois pour écrire.

L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) lance un appel à candidatures pour les deux résidences d’écriture 2023, qui se tiendront entre septembre et décembre 2023. L’une est ouverte aux auteurs du Pacifique et l’autre à ceux de Polynésie française. Ces résidences offrent les conditions matérielles nécessaires à l’écriture : un environnement et un espace de travail, une prise en charge des frais quotidiens et une rémunération. Lancé officiellement en 2021, grâce au soutien du Pays (ministères de la Culture et de l’Éducation) et de l’État, ce projet a permis d’accueillir deux auteurs en résidence d’écriture en Polynésie en 2022 : l’écrivain papou Russell Soaba, lauréat de la résidence océanienne, a séjourné un mois à Nuku Hiva et un mois dans la commune de Papara. Et l’écrivaine tahitienne Chantal Spitz, lauréate de la résidence Polynésie a pu ainsi se rendre à Raiatea, travailler sur son projet d’écriture et rencontrer les élèves de l’île avec qui elle a parlé de ses précédents romans et du travail d’écrivain. Elle effectue actuellement la deuxième partie de sa résidence et est à Raiatea où elle loge dans un endroit « retiré, très calme et donc propice à l’écriture et à la réflexion » où elle mène des recherches pour un roman à base historique. « J’avais besoin d’être sur place et d’interroger les gens pour avoir leurs mémoires et voir les lieux où se sont déroulés les faits dont je vais parler. »

Pour l’écrivaine, la résidence est « un moment privilégié pour écrire et réfléchir » dans ce travail de longue haleine qui a demandé et demandera encore des années de travail. Pour l’AETI, « une résidence d’écriture permet de proposer un espace de travail propice à la création tout en favorisant le développement d’échanges avec les publics. Elle constitue un élément essentiel du soutien de la création, de la vie littéraire et du goût de la lecture et participent au développement culturel autour de la littérature ». Ainsi tous les auteurs et autrices du bassin (Papouasie Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu…) et ceux et celles de Polynésie française (résidents ou natifs) ayant déjà été publiés, et ayant un projet d’écriture en langues française, anglaise ou autochtones, sont invités à déposer leur candidature avant le 1er juin pour profiter de deux mois dédiés à la création littéraire, en Polynésie française. Les postulants peuvent envoyer leur candidature jusqu’au 1er juin via la page dédiée : https://lireenpolynesie.fr/residence-decriture-2023/. Deux comités distincts se réuniront fin juin pour désigner le lauréat de chaque résidence.