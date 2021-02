Résidents britanniques : demandez votre titre de séjour

Conséquence du Brexit, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne effectif depuis le 31 décembre 2020, les ressortissants britanniques résidant en Polynésie sont appelés à faire leurs demandes de titres de séjour au plus tard le 1er juillet 2021

Avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne depuis le 31 décembre 2020, les Britanniques vivant en Polynésie française doivent désormais se munir d’un titre de séjour pour pouvoir exercer une activité professionnelle sur le fenua en conformité avec les règles polynésiennes. Les ressortissants du Royaume-Uni résidant en Polynésie française bénéficient toutefois des dispositions de l’accord de retrait signé entre leur pays d’origine et l’Union européenne.

Les ressortissants britanniques, ainsi que les membres de leur famille, résidant régulièrement en Polynésie française depuis plus de 5 ans au 31 décembre 2020 peuvent solliciter une carte de séjour permanent d’une durée de 10 ans. Ceux qui résident régulièrement en Polynésie française depuis moins de 5 ans au 31 décembre 2020 pourront obtenir un titre de séjour d’une durée de 5 ans. Le Haut-commissariat rappelle qu’ils doivent impérativement présenter leur demande de titre de séjour au plus tard le 1er juillet 2021 et être en possession de ce titre avant le 1er octobre 2021. Jusqu’à cette date, ils bénéficient du droit de séjourner en Polynésie française sans être munis d’un titre de séjour.

Pour effectuer cette procédure gratuite, les demandes de titres sont à déposer ou à adresser par mail à la direction de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ) – Bureau de la réglementation et des élections – section Etrangers à l’adresse suivante : [email protected]

Les formulaires de demandes et la liste des pièces à produire sont téléchargeables sur le site Internet du Haut-commissariat de la République en Polynésie française :

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers/BREXIT-Le-sejour-en-Polynesie-francaise-des-citoyens-britanniques-et-des-ressortissants-de-pays-tiers-membres-de-leur-famille