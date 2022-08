Retour de mission en Gironde pour les sapeurs-pompiers polynésiens

Les sapeurs-pompiers, partis en métropole le 12 août dernier pour soutenir leurs collègues fortement mobilisés dans la lutte contre les incendies d’espaces naturels du département de la Gironde, ont terminé leur mission le 22 août dernier. Ils ont regagné le fenua le 26 août en fin de soirée, et ont été accueillis par leurs familles et les autorité de l’État et du Pays.

Cette mission aura duré deux semaines. Proposée de manière spontanée par le Pays, elle a permis à la collectivité de Polynésie française d’exprimer de manière tangible sa solidarité et sa fraternité à l’égard des départements métropolitains. Le détachement était composé de 20 sapeurs-pompiers polynésiens et d’un personnel de la direction de la protection civile du Haut-commissariat chargé de faciliter la liaison avec les équipes locales.

À leur arrivée en métropole, les sapeurs-pompiers ont été accueillis par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et pris en charge par le centre de formation départemental du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines. Ils ont été engagés ensuite sur la commune de Hostens dans le département de la Gironde. Ils ont soutenu les forces locales d’intervention et finalisé le traitement d’un incendie de forêt de grande envergure. Ils ont été regroupés avec des renforts provenant de La Réunion et de Mayotte.

Durant leur mission, le détachement ultra marin a été chargé, avec le soutien des sapeurs-pompiers locaux, du traitement des lisières de feu (finalisation des opérations d’extinction) et de la surveillance des zones brûlées (détection et traitement des départs de feux).

À cette occasion, le président Édouard Fritch et le Haut-commissariat de la République en Polynésie française, représenté par la Directrice de cabinet, Emilia Havez et par le directeur de la Protection civile, le Colonel Mickael Lecoq, ont tenu à se rendre à l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour accueillir les sapeurs-pompiers polynésien,s et témoigner leur reconnaissance pour leur engagement qui témoigne de la solidarité des communes en cas d’évènement majeur national.

Avec communiqué