Retour sur les derniers résultats électoraux au fenua

A l’avant veille du premier tour des territoriales, Radio 1 fait le point sur les forces en présence et revient sur les résultats des élections territoriales de 2013, de la présidentielle et des législatives de 2017.

– Territoriales 2013 : Tahoeraa uni et vague orange

Neuf listes étaient présentes lors des territoriales de 2013. Grand vainqueur de ces élections, le Tahoeraa de Gaston Flosse, Edouard Fritch, Michel Buillard, Marcel Tuihani, Jean-Christophe Bouissou ou encore Nicole Sanquer avait décroché 40,16% des suffrages au premier tour (51 316 voix) et 45,11% au second tour (62 340 voix).

Le parti orange avait terminé loin devant l’UPLD d’Oscar Temaru, toujours avec Tauhiti Nena à l’époque, (24,09% – 30 781 voix au 1er tour / 29,26% – 40 441 voix au 2nd tour) et A ti’a porinetia de Teva Rohfritsch, Gaston Tong Sang, Philip Schyle ou encore Rony Tumahai (19,92% – 25 453 voix au 1er tour / 25,63% – 35 421 voix au second tour).

A noter que Quito Braun Ortega et son parti Te hiti tau api avaient décroché 3 079 voix (2,41%).

– Présidentielle 2017 : Le Tapura remporte son duel à distance avec le Tahoeraa

Après la scission du Tahoeraa en 2015, le paysage politique autonomiste s’est recomposé autour du Tahoeraa de Gaston Flosse, toujours soutenu à l’époque par Marcel Tuihani, et du Tapura d’Edouard Fritch rejoint par de nombreux cadres du parti orange et les élus de A ti’a porinetia. Les deux blocs autonomistes se sont livrés un duel à distance en choisissant chacun un candidat à la présidentielle. Marine Le Pen pour Gaston Flosse. François Fillon au 1er tour, puis Emmanuel Macron au 2nd tour pour Edouard Fritch.

Résultat, le Tapura d’Edouard Fritch a « remporté » localement la présidentielle avec 35,28% pour François Fillon contre 32,53% pour Marine Le Pen au 1er tour, puis 58,39% pour Emmanuel Macron contre 41,61% pour Marine Le Pen au second tour.

Notons que le Tavini d’Oscar Temaru avait appelé au « boycott » de cette élection. Tauhiti Nena appelant à voter Emmanuel Macron au 1er comme au 2nd tour. Et l’UPR décrochant 1,59% des voix.

– Législatives 2017 : Dans l’ordre Tapura, Tahoeraa, Tavini…

Le premier tour des législatives de 2017 a vu le Tapura d’Edouard Fritch (39,71% – 32 904 voix) terminer loin devant le Tahoeraa de Gaston Flosse (25,9% – 21 760 voix) et le Tavini d’Oscar Temaru (21,07% – 17 696 voix). En effet, même si le Tavini a finalement décroché un député et le Tahoeraa zéro, il ne faut pas perdre de vue que le parti orange a terminé devant le parti bleu ciel en nombre de voix au premier tour.

Parmi les autres paramètres à prendre en compte, le bon score individuel de Tepuaraurii Teriitahi, soutenu par son tavana de Paea Jacqui Graffe, (3 508 voix) qui ont aujourd’hui tous deux rejoint les rang du Tapura. Par ailleurs, le Tau hotu rau de Tauhiti Nena a comptabilisé 3 777 voix (4,5%) et le Heiura-Les Verts de Jacqui Bryant 778 voix (0,93%). Enfin, l’UPR a décroché 567 voix (0,67%) sur l’ensemble des circonscriptions.

Difficile en revanche de comparer les scores au second tour, en raison de la présence de 3 candidats Tapura, 2 Tahoeraa et 1 Tavini. Le Tapura avait alors glané 55 229 voix (59,91%), le Tahoeraa 20 351 voix (22,08%) et le Tavini 16 603 voix (18,01%).