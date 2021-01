Une compagnie américaine a lancé un rappel de plusieurs de ses produits après la mort de plus d’une centaine d’animaux. Certains, notamment ceux qui sont commercialisés sous la marque « Sportmix », sont distribués au fenua.

La société Midwestern Pet Foods et la Food and Drug Administration américaine (FDA) ont lancé une alerte sur certains aliments pour chiens et pour chats, car plus d’une centaine d’animaux sont morts après avoir ingéré ces produits, et plus de 200 ont été rendus malades. La première alerte aux États-Unis date du 30 décembre dernier, et étendue hier.

En cause, l’aflatoxine, produite par des champignons qui prolifèrent sur le maïs ou d’autres céréales utilisées dans les aliments pour animaux.

Les symptômes d’empoisonnement à l’aflatoxine sont la léthargie, la perte d’appétit, la jaunisse accompagnée de vomissements, la diarrhée. L’animal doit être vu par un vétérinaire le plus rapidement possible, et les gamelles utilisées doivent être désinfectées.

Certaines références sont commercialisées en Polynésie française, notamment sous la marque « Sportmix ». Il est demandé aux détaillants de retirer ces produits de la vente. L’alerte concerne les produits suivants, mais seulement ceux dont la date d’expiration est antérieure au 9 septembre 2022 (attention, les dates sur les emballages américains sont exprimées en MM/JJ/AA), et exclusivement fabriqués dans l’usine de l’Oklahoma de Midwestern Pet Foods, identifiée sur les packagings. La liste des lots concernés est ici.