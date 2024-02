Russie : qui était Alexeï Navalny, symbole de l’opposition à Vladimir Poutine ?

Alexeï Navalny, ennemi numéro 1 du Kremlin, est mort en prison, ont annoncé ce vendredi des agences russes. Mais qui était cet opposant à Vladimir Poutine, enfermé depuis trois ans dans une geôle de 6m2 ? Avec notre partenaire Europe 1.

Alexeï Navalny, ennemi numéro 1 du Kremlin, est mort en prison, ont annoncé ce vendredi des agences russes. Cet opposant à Vladimir Poutine était enfermé depuis trois ans dans une geôle de 6m2. Qui était cet homme devenu le symbole de l’opposition au chef du Kremlin ?

Une réplique grandeur nature de la cellule d’isolement d’Alexeï Navalny avait été présentée en mars 2023 en plein centre de Paris par ses soutiens. C’est dans une geôle de 6m2 que l’ennemi numéro 1 du Kremlin était enfermé depuis trois ans. La raison ? Le non-respect d’un contrôle judiciaire lié à une ancienne condamnation. Qui était cet homme devenu le symbole de l’opposition à Vladimir Poutine ?

Le symbole de l’opposition à Vladimir Poutine

Colosse charismatique aux yeux bleus, Alexeï Navalny dénonçait et documentait avec acharnement depuis près de 15 ans la corruption à grande échelle du pouvoir russe. Son combat avait rencontré un certain écho dans la société. En 2011, il parvient à réunir plus de 100 000 personnes dans les rues de Moscou. Alexeï Navalny reste pourtant toléré par le pouvoir et se présente même à la présidentielle de 2018 avant d’être déclaré inéligible. Devenu encombrant, le FSB le condamne en août 2020. L’opposant boit un thé empoisonné avant de monter dans un avion. Il survit, sauvé en urgence en Allemagne.

Navalny dormait dans l’une des prisons les plus sévères du pays

De retour en Russie, Alexeï Navalny commet en 2021 le crime de lèse-majesté avec la dénonciation d’un enrichissement massif et frauduleux de Vladimir Poutine lui-même. Il est alors incarcéré en mars de la même année à la prison IK-2 de Pokrov, une des plus sévères du pays. Mais en juin 2022, Alexeï Navalny est transféré à la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo. Un établissement de haute sécurité que la porte-parole de Navalny qualifie de « monstrueux », même dans un pays où « les abus et la torture sont utilisés contre les détenus dans de nombreuses prisons ».

En décembre 2023, il avait été transféré dans la colonie pénitentiaire N°3, dans l’Arctique russe.