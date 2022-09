Salon du livre : un concours d’écriture sur le ma’a du futur

Un concours d’écriture en marge du Salon du livre est organisé sur le thème « Ma’a, nourriture en 2050 ».

À l’occasion de la 22e édition du salon du livre « Lire en Polynésie » organisée du 17 au 21 novembre, un concours de nouvelles est lancé. L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles et ses partenaires ont suggéré cette année la thématique « Ma’a, nourritures en 2050 dans nos assiettes ». Les plumes du fenua devront donc imaginer un monde et une histoire à travers la cuisine et ses aliments.

Le concours est gratuit et ouvert à partir de 11 ans. Le texte sous le format « nouvelle » devra faire 3 000 signes maximum et comprendre un titre. Il peut être rédigé en langue française ou polynésienne. Les apprentis écrivains ont jusqu’au 20 octobre pour envoyer leur prose. Les lauréats gagneront des billets d’avion pour les îles et des week-end détente.

Un autre salon du livre a lui, déjà débuté depuis hier. Celui de Paea, à l’espace culture Manu Iti. Des ateliers du livre, animations et rencontres avec les auteurs et illustrateurs seront proposés jusqu’au 24 septembre prochain.

Toutes les informations et les conditions d’inscription sont sur le site de l’AETI.