La Polynésie et la Nouvelle-Zélande parlent de l’avenir de la biosécurité marine

Une trentaine de professionnels seront réunis en fin de semaine à Moorea pour parler de l’évolution des risques biosécuritaires et des nouveaux outils pour y répondre. Deux conférences, portant sur les « espèces envahissantes voyageant avec les navires » et « la science citoyenne » qui permet de les repérer sont programmées mardi et mercredi à Moorea et Tahiti.

Mieux s’armer contre les espèces envahissantes, et notamment celles qui voyagent par bateau vers nos îles. Voilà le thème de ce séminaire qui aura lieu jeudi et vendredi entre Tahiti et Moorea. Autour de la table, des professionnels polynésiens et néozélandais, aux côtés de chercheurs spécialisés. L’objectif c’est bien sûr de parler des défis rencontrés, au fenua comme à Aotearoa, sur la question cruciale de la biosécurité, de proposer les solutions développées localement. Gestion des espèces déjà introduites dans les ports ou marinas, anticipation de leur arrivée en travaillant sur l’industrie touristique, le secteur de la pêche et bien sûr le transport maritime international… « Il y a énormément d’expériences à partager dans les deux sens, pour anticiper d’autres arrivées venues d’autres régions tropicales », explique James Nikitine, fondateur et directeur exécutif de la fondation Blue Cradle, qui organise, avec l’IRCP et le Criobe, ce séminaire financé par le Fonds Pacifique. Ce Franco-Britannique installé à Christchurch rappelle que dans des régions qui « dépendent d’un océan sain » pour leur essor, les espèces envahissantes, en « déstabilisant les écosystèmes » peuvent toucher, au delà de l’environnement, « l’économie et toute la société ».

Parmi les participants au séminaire, on trouve aussi l’université du Pacifique Sud de Fidji, qui développe un programme de recherche en biosécurité à l’échelle régionale. Ou encore l’institut scientifique néozélandais Cawthron, qui, entre autres programmes, travaille sur l’utilisation des nouvelles technologies pour repérer les espèces envahissantes. On parle notamment de détection de traces d’ADN dans l’eau pour détecter les espèces qui auraient pu être introduites, par exemple, par les eaux de ballast des navires marchands. Et ce repérage génétique, qui permet une détection rapide, « tout le monde peut y participer », rappelle James Nikitine qui note Cawtrhon travaille avec des écoles, collèges ou lycées sur ces outils, peu utilisés en Polynésie. Un atelier dédié du séminaire étudiera l’idée d’un programme de « science citoyenne » qui impliquerait les plaisanciers et autres usagers de la mer ainsi qu’une plateforme d’échange d’informations pour cartographier la présence d’espèces potentiellement dangereuses. L’enjeu c’est aussi la sensibilisation : un « documentaire grand public » doit être produit sur le sujet de la biosécurité marine.

En plus de ce séminaire professionnel, deux conférences grand public sont prévues. La première aura lieu ce soir à 17h30 au Criobe de Moorea. Eva Garcia-Vazquez, de l’Université d’Oviedo, parlera des enjeux de la biosécurité et des espèces voyageant avec les navires. La seconde, ce sera mercredi à 17h30 à la CCISM de Papeete, avec Xavier Pochon, spécialiste de biologie moléculaire et d’écologie marine, qui parlera de « l’utilisation de l’ADN environnemental pour passer de la surveillance de routine à la science citoyenne ».