Samedi, Miss France va faire son cinéma

La soirée d’élection de Miss France 2023 qui désignera la remplaçante de Diane Leyre est placée sous le signe du cinéma. Titanic, Amélie Poulain, Avengers et la saga Harry Potter sont les films qui inspirent le spectacle. Miss Nord Pas-de-Calais, Miss Guadeloupe et Miss Centre Val de Loire sont les favorites pour l’instant. À suivre samedi matin à partir de 10h10, en direct sur TNTV.

Les 30 candidates à Miss France 2023 en sont aux dernières répétitions, avant la soirée d’élection de samedi à Chateauroux. Miss France est le 2e programme de télévision le plus regardé après Les Enfoirés. L’an dernier, l’émission avait réuni 7,3 millions de téléspectateurs.L’inamovible Jean-Pierre Foucault présentera la soirée aux côtés de Sylvie Tellier, qui a quitté la présidente du Comité Miss France après 17 de règne mais reste « présidente d’honneur ». C’est Cindy Fabre, Miss France 2005, qui prend sa suite.

Le jury sera présidé par le comédien Francis Huster, qui d’ailleurs avait déjà joué ce rôle en 2005, justment pour l’élection de Cindy Fabre. À ses côtés, on trouvera la judoka Clarisse Agbegnenou, l’agent d’acteurs Dominique Besnehard, le comédien Arnaud Ducret, Kendji Girac, Camille Lellouche, et Marine Lorphelin.

Le thème de cette année, c’est le cinéma. « Vous allez voir les Miss dans différents tableaux qui rendront hommage aux plus grands films, » dit Sylvie Tellier sur Europe1. Titanic, Amélie Poulain, Avengers et la saga Harry Potter sont les films qui ont inspiré le réalisateur de l’émission, qui promet des effets spéciaux avec des Miss qui vont décoller de la scène.

Il y aura aussi de la musique, bien sûr : Carla Bruni et Gims interpréteront pour la première fois à la télévision leur duo, Demain.

Les nouvelles règles

Le concours Miss France évolue, sinon avec son temps, du moins pas trop loin derrière. Les tatouages sont donc acceptés à condition d’être discrets. De même que les femmes mariées et les mamans. Les personnes transgenres peuvent également se présenter, même s’il n’y en a aucune parmi les 30 candidates de cette année. Les photos et les films très dénudés sont toujours rédhibitoires, sauf s’il s’agit de défendre une bonne cause comme la prévention du cancer du sein par exemple. Enfin trois candidates bénéficient de l’annulation de la limite d’âge à 24 ans : Océane Le Goff et Bérénice Legendre, 26 ans, et Sarah Aoutar, 25 ans.

Qui sont les favorites ?

La favorite cette année semble être Miss Nord Pas-de-Calais, Agathe Cauet, qui comme Miss Languedoc bénéficie des nouvelles règles du concours : elle est tatouée. Miss Guadeloupe, Indira Ampiot, que ses fans comparent à Beyoncé, est également dans le haut du tableau des pronostics. Coraline Lerasle (Miss Centre-Val de Loire), Emma Guibert (Miss Pays de la Loire), Orianne Galvez Soto (Miss Aquitaine) ont également les faveurs des derniers sondages.

Votez pour votre Miss préférée Alors que les 15 finalistes sont désignées en amont de la soirée de samedi par un jury de présélection, la gagnante est désignée sur vote du public et d’un jury de personnalités. Les 30 Miss régionales ont passé leurs entretiens individuels mercredi devant un jury de présélection chargé de voter pour les 15 finalistes du concours de beauté. Leurs noms ne sont toutefois pas connus et ne seront révélés que durant la soirée Miss France samedi.

Par téléphone au 36 80 (118 Fcfp la minute d’appel + le prix d’un appel local pour Vini, et 118 xpf l’appel + 34 francs la minute pour Vodafone) ou par SMS en envoyant le numéro de votre Miss au 72 500 (118 xpf + le prix d’un SMS local).

Côté culture générale (vous pouvez retrouver le test ici), c’est Perrine Prunier (Miss Normandie) qui a obtenu la meilleure note avec 17,5/20, devançant Solène Scholer (Miss Champagne-Ardenne) et Esther Coutin (Miss Rhône-Alpes).

Herenui Tuheiava, Miss Tahiti, si elle fait partie des 15 finalistes présélectionnées, aura besoin du soutien de tous les Polynésiens pour faire face à une rude compétition. 60e Miss Tahiti de l’histoire, elle a à cœur de représenter au mieux le fenua, comme elle l’expliquait récemment dans une interview à TF1.