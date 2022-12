En novembre 2022, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,6 % et s’établit à 108,69. L’étude de l’ISPF fait ressortir une augmentation générale des prix à la consommation sur l’année 2021-2022.

L’Institut de la Statistique de la Polynésie française a publié le point conjoncture sur l’indice des prix à la consommation de novembre 2022. Il augmente de 0,6% essentiellement en raison de la hausse des prix de la division ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison (+ 5,5 %), de celle de la division produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+ 0,8 %) et de celle de la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+ 0,6 %). D’autres prix de produits et services évoluent également à la hausse : ceux des transports (+ 0,2 %) et ceux des loisirs et culture (+ 0,1 %).

Entre novembre 2021 et novembre 2022, l’indice général des prix à la consommation augmente de 8,1 %. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de 5,8 %.

L’indice ouvrier augmente de 0,5 % sur le mois et progresse de 8,9 % en glissement annuel.

L’indice général hors Transport aérien international augmente en novembre 2022 de 0,6 % et progresse en glissement sur douze mois de 8,2 %

Avec communiqué.