Se loger, se nourrir et se déplacer : les difficultés des étudiants

La rentrée à l’université de la Polynésie française s’est déroulée sur deux jours, les 21 et 22 août. Le syndicat Avenir Étudiant poursuit son travail pour améliorer les conditions de vie des étudiants confrontés à de nombreuses difficultés, notamment financières.

Le syndicat Avenir Étudiant a déjà réussi à obtenir plus de temps pour l’inscription des nouveaux étudiants à l’université. Selon Heimanu Manutahi, vice-président des étudiants de l’université de la Polynésie française et porte-parole du syndicat Avenir Étudiant, trois phases ont permis aux jeunes cette année de remplir leur dossier et de s’inscrire. Mais viendront ensuite les plus grosses difficultés avec toujours les mêmes enjeux : trouver de quoi financer l’alimentation, le logement et les déplacements. « Les étudiants sont confrontés à des problèmes pour se nourrir, se loger et se déplacer. Certains ont du mal à trouver un logement et d’autres n’ont pas eu leur logement. C’est plutôt les étudiants en provenance des îles qui sont concernés. Pour le transport, ils ont jusqu’au 12 septembre pour s’inscrire et avoir leur carte de transport gratuite », explique Heimanu Manutahi.

Des aides existent : les bourses du pays et de l’État, accordées selon les quotients familiaux du foyer de l’étudiant. Le montant de la bourse d’État varie entre 12 000 et 67 000 francs par mois, selon les situations familiales, et celle du Pays peut monter jusqu’à 40 000 francs par mois, accordée sur dix mois. Même si une fois le loyer retiré de la bourse, il ne reste plus grand-chose, reconnait Heimanu Manutahi.« Le plus gros budget part vers le loyer. L’étudiant arrive à survivre s’il est responsable. Certains sont là pour travailler et d’autres sont plus en mode touristes. Mais des étudiants arrivent à survivre le mois avec le peu qu’ils ont s’ils sont responsables. »

Une situation qui peut mener les étudiants au décrochage car ils n’ont pas de quoi subvenir à leurs besoins… Une commission d’aide sociale à l’UPF peut intervenir auprès des étudiants en difficulté. Une autre priorité du syndicat concerne les problèmes intrafamiliaux qui concernent beaucoup d’étudiants et qui peuvent les mettre en difficulté dans leur cursus universitaire. Heimanu Manutahi note que des progrès ont été faits depuis plusieurs années avec notamment le gouvernement précédent qui a permis l’extension des logements au centre d’hébergement des étudiants de Outumaoro, mis en place le dixième mois de bourse et la gratuité des transports. Le syndicat Avenir Étudiant espère avoir la même écoute avec le gouvernement Brotherson. « On aura sûrement la chance de les voir bientôt car notre bibliothèque universitaire va être inaugurée à la fin du mois de septembre. Ce sera un bon jour pour discuter avec notre gouvernement. »