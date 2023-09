Le duo Wane-Lubin, dixième mondial à l’Otillo SwimRun

Troisième sur la course suisse du circuit Ötillö SwimRun, le binôme s’était qualifié en juillet dernier pour participer à cette épreuve reine de la discipline. Cédric Wane et Thomas Lubin ont ainsi enchaîné plusieurs tronçons de natation et de course à pied, pour un total de 70 km en 8h53 minutes.

Ils l’ont fait. Cédric Wane et Thomas Lubin ont passé ce lundi l’arrivée du prestigieux championnat du monde Ötillö de SwimRun. Les deux champions s’étaient qualifiés en juillet dernier sur l’épreuve suisse de ce circuit considéré comme « le plus prestigieux » de la discipline. Après presque 8h53 minutes d’effort, ils ont décroché la 13e place au général et la 10e sur les 80 équipes hommes. L’épreuve a été remportée par Hugo Tormento, français et ancien nageur de haut niveau, et son partenaire suédois Max Andersson, en 7h32. Au programme de ce challenge de taille qui s’est déroulée en eau libre, dans l’archipel de Stockholm, entre les îles de Sandham et d’Utö, 70 kilomètres de course avec 61 km de course à pied et 9 km de natation. Pour rappel cette discipline encore récente au fenua consiste à enchaîner, en binôme et à plusieurs reprises, parcours de natation et course à pied. Un effort qui semble bien réussir aux deux champions qui depuis le début de l’année forment un duo de taille. Ils avaient d’ailleurs remporté en mai dernier l’épreuve SwimRun Vodafone avant de remporter celle du XTerra Aremiti SwimRun.