Second tour des Présidentielles : En Outre-mer, de nombreux appels à faire barrage à Marine Le Pen

Face au duel Macron-Le Pen pour le second tour le 23 avril, les consignes de vote se multiplient dans l’Hexagone comme en Outre-mer. Elus et forces politiques ultramarines sont nombreux à appeler à faire front contre la candidate d’extrême-droite Marine Le Pen.

Avec respectivement 27,60% et 23,41% des suffrages exprimés, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour. Une campagne de l’entre-deux tours a débuté ce lundi avec un déplacement d’Emmanuel Macron sur les terres de Marine Le Pen dans les Hauts-de-France. De son côté, Marine Le Pen, qui a obtenu dès dimanche soir, le soutien d’Eric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan sera dans l’après-midi dans l’Yonne autour de la thématique de l’agriculture.

Les candidats malheureux Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Yannick Jadot ont appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l’extrême droite. Des consignes de vote qui trouvent également écho dans les Outre-mer.

Les « barragistes » ultramarins

A l’issue des résultats nationaux, la présidente de la Région Réunion Huguette Bello, fervent soutien de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion, a appelé « à faire le choix de la République pour faire barrage à l’extrême droite ». « Le programme de Madame Le Pen tourne le dos aux valeurs de la République et à celle de la société réunionnaise. La haine et la peur de l’autre ne peuvent constituer un projet politique pour une société au bord de l’explosion sociale. La candidate de l’extrême droite est la candidate du recul de la démocratie, de la division et du chaos » a expliqué Huguette Bello dans un communiqué.

Comme pour la campagne du premier tour, le Président du Conseil départemental de La Réunion Cyrille Melchior a également réitéré son soutien à Emmanuel Macron. D’autres ténors locaux comme Michel Fontaine, figure de la droite réunionnaise, le maire du Tampon André Thien Ah-Koon ou encore le député David Lorion ont indiqué leur préférence pour Emmanuel Macron.

De son côté, la Fédération socialiste réunionnaise appelle, elle aussi, à un vote pour Emmanuel Macron. « Il nous faut faire barrage à Marine Le Pen car la haine de l’autre et l’exclusion des différences, la notion-même de priorité nationale sont dangereuses pour notre pays », a-t-elle assuré, assurant que ce vote pour Emmanuel Macron « ne sera en rien une validation de l’ensemble de son programme, notamment de son volet libéral ».

Dans l’océan Atlantique où le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a été largement plébiscité en Guadeloupe, les soutiens du président-candidat en Guadeloupe disent avoir « entendu et compris le malaise et le mal-être des Guadeloupéens » et se disent prêt à aller davantage sur le terrain pour convaincre et mobiliser les électeurs.

Dans un communiqué commun, les parlementaires socialistes guadeloupéens ont indiqué « mettre toutes leurs forces pour faire battre Marine Le Pen. Face au risque démocratique et au péril raciste, nous ne raserons pas les murs. Avec une totale lucidité sur le programme d’Emmanuel Macron, nous faisons, en conscience et en responsabilité, le seul choix républicain possible », précisent Hélène Vainqueur-Christophe, Victoire Jasmin et Victorin Lurel.

En Martinique, la sénatrice Catherine Conconne, secrétaire générale de Martinique Ensemble a, dans un communiqué, appellé à « faire barrage à l’extrême droite, en votant pour Emmanuel Macron ». De son côté, Louis Boutrin, conseiller territorial de l’opposition à la CTM, qui a soutenu Yannick Jadot a déclaré « appeler personnellement à faire barrage à Marine Le Pen ».

Le Sénateur de la Guyane et correspondant de la campagne d’Emmanuel Macron en Guyane a rappelé qu’il fallait faire barrage à l’extrême droite. « Face à la menace de l’extrémisme rampant, il faudra nous mobiliser en ne mettant pas un bulletin à Marine Le Pen. A l’exception d’Eric Zemmour, tous les candidats ont appelé à faire barrage à Marine Le Pen, certains ont même dit qu’ils appelleraient à voter pour Emmanuel Macron, nous devons faire de même en Outre-mer et en Guyane notamment ».