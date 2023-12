Sécurité routière : l’inconscience collective à l’origine des décès sur les routes

Les festivités du Jour de l’an approchant, la gendarmerie nationale et les services de l’État, comme chaque année, multiplieront les contrôles routiers sur l’ensemble du territoire. Cette année aussi, le Haut-commissaire appelle la population au respect du code de la route, à la prudence et à la responsabilité de chacun. Et comme chaque année force est de constater que ces appels ne trouvent pas d’oreilles attentives. Faute d’une prise de conscience collective, « on ne voit pas ce qui pourrait changer dans les années à venir » assure Nino Bonis, directeur de l’association de prévention routière de Polynésie.

Malgré de nombreuses campagnes de prévention et autant de contrôles routiers, rien n’y fait, le nombre de décès liés à la route ne baisse pas. Cette année, 33 personnes ont trouvé la mort sur les routes du fenua, dont deux récemment lors des fêtes de Noël. « C’est inquiétant, on est dans les errements du passé, on subit le relâchement collectif qu’on a constaté après le Covid », assure Nino Bonis, directeur de l’association de prévention routière de Polynésie. En 2022 on a dénombré 169 accidents, 195 blessés et 35 décès sur les routes, et à ce jour en 2023 on en est à 154 accidents, 174 blessés et 33 décès. Les années les moins mortifères ont été 2014 et 2015 avec 17 morts enregistrées. « Cela fait depuis 2018 que les chiffres tournent autour des trente décès. » Des chiffres en hausse qu’il impute au relâchement général, voire à « l’inconscience. »

Pourtant selon Nino Bonis, tout est mis en œuvre par les autorités pour lutter contre ce fléau qu’est l’insécurité routière, « prévention dans les écoles, répression constante, on fait beaucoup, après quand on ne veut pas comprendre … » conclut-il, désabusé. « Si on ne se ressaisit pas collectivement je ne vois pas ce qui pourrait changer dans les années à venir. » Alors que la fin d’année avec ses abus en tout genre approche, que faudrait-il faire pour éviter prises de risques sur les routes au retour des soirées ? « S’organiser avant de sortir faire la fête, qui va conduire, où on dort. »

Pour faire en sorte que cette période reste un moment festif de partage en famille et entre amis, le Haut-commissaire de la République appelle les Polynésiens et les Polynésiennes, pour tous les déplacements et même les courtes distances, au respect du code de la route, à la prudence et à la responsabilité.