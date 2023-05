Semaine de la presse : remise des prix aux étudiants lauréats des concours

« L’info sur tous les fronts », c’était le thème de cette 25e édition de la semaine de la presse. Des Tuamotu aux Marquises en passant par les Australes, les Gambier et les îles de la Société, l’évènement a eu du succès auprès des élèves de tous les archipels.

Au Fenua, la semaine de la presse a réuni 62 établissements scolaires du premier et du second degré, soit environ 10 000 élèves. Objectif : permettre aux enfants de se familiariser avec le monde des médias afin de mieux comprendre les rouages de cet univers. Au programme : réalisation d’articles, de reportages et rencontre avec des professionnels du milieu.

Seuls 29 établissements ont finalement participé aux différents concours. Une des trois organisatrices de l’évènement, Jasmina Liant, précise : « il y a deux concours au niveau académique, donc en Polynésie française » à savoir : « le concours de Une (21 productions ont été envoyées) et le concours d’articles (27 productions). Après il y a les concours Médiatiks. Parmi les productions qui sont primées ici, les premiers prix sont envoyés au niveau national et ils vont concourir avec tous les autres établissements. »

Si les élèves avaient jusqu’au 31 mars pour rendre leurs productions et que le jury a délibéré et proclamé les résultats le 19 avril, les 266 lauréats auront dû attendre jusqu’à ce vendredi 16 mai pour recevoir leurs prix. Au programme de la matinée : présentations des travaux des gagnants et distribution de cadeaux fournis par les partenaires de l’évènement : goodies en tous genres et visite des locaux et du studio de Radio1 pour les plus chanceux. Tous se sont glissés dans la peau de journalistes en herbe durant quelques jours, de quoi susciter des vocations chez certains.