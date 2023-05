La Tahiti Pearl Regatta fête ses 20 ans

Depuis 2003, année de sa création, la Tahiti Pearl Regatta rassemble de passionnés de voile aux iles Sous-le-Vent. 20 ans plus tard, la « TPR » prépare sa 19e édition (covid oblige), dans laquelle vont s’aligner une quarantaine d’équipages. Loïck Peyron, parrain de l’événement, est de retour au fenua. Il exprime son admiration pour l’histoire maritime des Polynésiens, et ses encouragements à la jeune génération qui est de mieux en mieux représentée en course.

Monocoques, multicoques, pirogues à voile, il y a de tout à la Tahiti Pearl Regatta qui s’est définitivement affirmée comme l’événement du monde de la plaisance en Polynésie. Du 17 au 20 mai, la TPR va animer les plans d’eau de Raiatea et Tahaa pour une 19e édition qui rassemblera une quarantaine de bateaux. Les pirogues à voile, en particulier, seront nombreuses cette année.

Course dans la course, le « défi pro » est relevé cette année par 7 équipages sponsorisés parune entreprise locale. Le jeune Maire Tehotu, devenu vice-champion du monde catégorie Cadet en Nacra 15 cette année, est soutenu par la ville de Papeete.

Mais les équipages internationaux sont aussi de retour, même si le record de participation n’est pas battu : quatre bateaux, de France, Nouvelle-Zélande, Hawaii et Australie prendront le départ de la course.

Les Polynésiens étaient « les meilleurs marins du monde, et ce serait bien qu’ils le redeviennent »

C’est aussi le retour du navigateur Loick Peyron, parrain de la TPR depuis 5 ans mais dont la venue avait été contrariée par la crise sanitaire. Il est fasciné par la science de la navigation des anciens Polynésiens , « et ses racines-là m’intéressent beaucoup »? alors que les Européens ont attendu le début du 18e siècle pour se repérer en mer de manière fiable.

Loick Peyron qui se félicite aussi de la participation grandissante des plus jeunes, et des féminines.

Le navigateur va se joindre à plusieurs équipages au cours de la Tahiti Pearl Regatta, c’est une grande partie du « fun » d’être le parrain de l’épreuve. Il ne court plus beaucoup en solitaire, mais participe toujours a de grandes régates, comme récemment les Voiles de St Barth’ ou la Transat du Royal Ocean Racing Club britannique. Prochain défi : la Fastnet, fameuse course de Cowes en Angleterre à Cherbourg en passant par l’Irlande.