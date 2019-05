Shell prend la première étape de la Tahiti Nui Va’a 2019

Shell a remporté la première étape du tour de Tahiti en V6 avec changements, jeudi à Tautira, après 3h40 de course.

Shell Va’a a remporté la première des trois étapes de la Tahiti Nui Va’a 2019, jeudi 30 mai entre Mataiea et Tautira. La pirogue jaune sponsorisée par le géant pétrolier a parcouru les 58 kilomètres en 3 heures 41minutes et 18 secondes, selon le temps communiqué par la Fédération tahitienne de va’a jeudi après-midi.

Il s’agit certes du temps le plus rapide pour une première étape, mais le parcours est inédit cette année. Jusqu’à présent, la première étape avait lieu entre Mahina et Vairao (voir le palmarès ici).

Derrière Shell, la pirogue Air Tahiti a terminé à la deuxième place en 3h 45′ 58 » et le va’a Team Opt à la troisième place en 3h 46′ 27 ». L’équipage de l’AS EDT Va’a, l’association organisatrice de cette course autour de Tahiti, a terminé quatrième. Les premiers vétérans sont ceux du club Tohivea de Moorea.

La deuxième étape aura lieu demain, vendredi 31 mai, entre Tautira et Pirae (56 km), et la troisième étape aura lieu samedi 1er juin entre Pirae et Mataiea (54 km), pour boucler le tour complet de l’île de Tahiti en 168 kilomètres avec changements.

Cette course, la plus longue de la planète, a été remportée déjà cinq fois par Shell Va’a et trois fois par EDT Va’a depuis sa création en 1995. Lors de la dernière édition, en 2017, Shell avait remporté les trois étapes.