Simplicio Lissant élu maire de Punaauia

Deux semaines après le décès du tavana de Punaauia, Rony Tumahai, le premier adjoint Simplicio Lissant a été élu maire de la commune par un vote du conseil municipal vendredi matin.

Deux semaines après la disparition subite du maire de Punaauia, Rony Tumahai, le conseil municipal de la deuxième plus importante commune de Polynésie s’est réuni vendredi matin à la date anniversaire des 70 ans du tavana défunt. Sans surprise, le successeur désigné de Rony Tumahaia, le premier adjoint Simplicio Lissant, a été élu par 33 voix pour et 1 abstention. Pour la forme, deux candidats s’étaient pourtant présentés, Simplicio Lissant et Willy Tetuanui. Mais même l’opposition a finalement porté ses voix sur le premier adjoint.

Instituteur de formation, comme Rony Tumahai, Simplicio Lissant est aujourd’hui le directeur du Centre des jeunes adolescents (CJA) de Outumaoro à Punaauia. Âgé de 56 ans, il était entrée à la mairie de Punaauia en 2002.

Au conseil municipal, chaque adjoint a pris la place de son prédécesseur. Le deuxième adjoint, Aitu Pommier, est donc devenu le nouveau premier adjoint de la commune. Seuls changements notables, la sortie du sixième adjoint et désormais élu à l’assemblée, Yves Ching, et l’entrée d’Antoine Rua au poste de neuvième adjoint et de Georges Doom comme dixième adjoint.