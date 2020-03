Solidarité Covid-19, un réseau de soutien aux soignants du fenua

Un réseau d’aide aux soignants s’est créé au fenua, pour venir en soutien à tous les soignants qui vont être mis à rude épreuve dans les semaines qui viennent. Les besoins les plus pressants : des masques, de toute nature, et des logements pour les personnels de santé qui ne pourront pas rentrer chez eux.

La semaine dernière, Nicolas Perez a d’abord lancé une pétition pour la création d’une réserve civique en Polynésie, qui existe en métropole mais pas ici. Mais, dit-il, « très rapidement s’est avéré le besoin de créer une plateforme participative. J’ai créé une page Facebook qui s’appelle Solidarité Covid-19 Polynésie qui permet de regrouper toutes les bonnes volontés en termes de solidarité pour aider à la fois les personnels soignants, ceux qui sont en première ligne, mais également ceux qui sont en seconde ligne (…)».

Au bout de deux jours de travail sur sa plateforme Facebook, Nicolas a identifié deux grands volets d’action. Le premier, c’est la fourniture de masques, en tissu ou en feuilles de plastique, qui même s’ils ne sont pas « réglementaires » permettent tout de même une certaine protection.

Des logements pour les soignants : un appel aux propriétaires d’appartements et de bureaux vides, et aux hôteliers

Deuxième volet d’action de Solidarité Covid-19, la recherche de logements pour les soignants qui ne pourront pas rentrer chez eux pendant le pic attendu de l’épidémie.

« Donc s’il y a des gens qui ont des AirBnB, des grandes ou des petites sociétés qu’ils n’utilisent pas aujourd’hui, est-ce qu’on pourrait les libérer pour que ce personnel soignant puisse se reposer ? Dans les îles, l’infirmier de l’île, s’il est en contact avec des cas de coronavirus, ne pourra pas rentrer chez lui, il faudra bien qu’on trouve un endroit où il pourra être en sécurité et se soigner, »dit Nicolas Perez. Il a déjà eu des messages de personnes travaillant dans l’immobilier, par exemple, qui proposent de contacter les propriétaires pour répondre à cette demande.

Il lance aussi un appel aux hôtels et pensions de famille, à Tahiti comme dans les îles : « S’ils peuvent se mobiliser et octroyer un espace, ce serait vraiment génial, ça montrerait vraiment cet élan de solidarité qui commence à croître sur le fenua. »

Fédérer les bonnes volontés et les divers groupes

Nicolas Perez indique aussi qu’il essaye de fédérer les différents groupes qui se sont constitués en Polynésie, souvent spécialisés dans un domaine particulier de biens ou de services, afin de mutualiser les fichiers. Nicolas cite ainsi les pages Facebook « Aide aux soignants en Polynésie » (qui s’efforce aussi de faire la part entre vraies infos et les fake news), et « Je m’engage pour le fenua », qui se prépare à rassembler des dons alimentaires pour les plus démunis qui auront besoin d’aide après la crise.