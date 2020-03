Touristes bloqués : une cinquantaine de personnes resteront sur le territoire

Le Haut-commissariat indique que plus de 400 personnes qui attendaient un siège d’avion ont pu quitter la Polynésie depuis hier soir. Une cinquantaine de personnes, qui ne remplissent pas les critères de transit aux États-Unis, va rester sur place.

Le vol d’Air Tahiti Nui de jeudi soir et le vol Air France de ce vendredi matin ont permis à plus de 400 non-résidents de quitter le territoire. Ainsi, plus de 4 300 personnes ont trouvé une solution de retour depuis une semaine.

L’ultime possibilité de départ est le vol United Airlines de demain, samedi soir.

Mais en tout état de cause, indique le Haut-commissariat, environ 50 personnes recensées ne correspondent pas aux critères de restriction appliqués par les États-Unis – seul passage possible vers l’Europe à ce stade – et resteront sur le territoire. La majorité d’entre eux disposerait d’un hébergement et fera l’objet d’un suivi régulier.

