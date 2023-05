Sommets de la Ligue arabe et du G7 : la France derrière la venue de Volodymyr Zelensky ?

Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, est au sommet de la Ligue Arabe en Arabie Saoudite ce vendredi. Il est attendu à Hiroshima au Sommet du G7 dans les prochains jours où il rencontrera les chefs des États membres. Cette venue se serait faite grâce à Emmanuel Macron.

Dans l’entourage d’Emmanuel Macron, on se félicite à bas bruit de la venue du président ukrainien au Sommet du G7, au Japon. Ce déplacement est « très important », commente sobrement une source diplomatique française. La France, sans le dire officiellement, joue un rôle important dans la venue au Japon du président ukrainien. Parti de Pologne, Volodymyr Zelensky a atterri en Arabie Saoudite à bord d’un avion siglé République française. Et même si côté Élysée, personne ne se risque à le confirmer, c’est vraisemblablement à bord de ce même appareil français qu’il embarquera pour Hiroshima, au Japon.

Contrairement à une intervention en visioconférence, comme cela était initialement prévu, Volodymyr Zelensky aura l’occasion d’échanger directement avec les chefs d’État et de gouvernement. Et pas avec n’importe lesquels. Il s’adressera aux dirigeants des États membres du G7 : États-Unis, Canada, France, Allemagne, le Royaume-Uni, Italie et Japon, mais pas seulement.

D’autres pays sont présents lors de ce sommet. Huit pays invités en marge de l’événement, notamment l’Inde, le Brésil et l’Indonésie. Ces pays émergents qui n’ont jusqu’ici pas formellement condamné l’invasion russe. « On peut supposer que Volodymyr Zelensky va les rencontrer », observe avec retenue une source diplomatique française.