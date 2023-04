Soudan : alors que les combats se poursuivent, la France évacue ses ressortissants

La tension s’est accrue en cette fin de semaine au Soudan. Depuis le 15 avril, plus de 400 personnes sont mortes selon les derniers bilans et 3 700 sont blessées. Face à cette guerre, plusieurs pays font évacuer leurs ressortissants.

La France, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays ont commencé dimanche à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique du Soudan, où les combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d’une semaine.

Selon des images vidéo recueillies par l’AFP, des convois de dizaines de véhicules blancs de l’ONU sortaient dimanche de Khartoum, tout comme de nombreux cars, et se dirigeaient vers Port-Soudan, dans l’est du pays. Des tirs et des explosions ont encore secoué dimanche la capitale et ses banlieues, survolées par des avions de combat, selon des témoins.

Le pape François a appelé au « dialogue » face à la « grave » situation dans le pays, où, depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir depuis leur putsch de 2021 se sont lancés dans une guerre sans merci. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, dans l’ouest, ont fait selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3 700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d’autres états du Soudan, ou vers le Tchad et l’Egypte, tandis que plusieurs pays se mobilisent pour évacuer leurs ressortissants.

Deux avions dimanche pour les ressortissants français

Selon des informations du Quai d’Orsay, obtenues par Europe 1, un premier avion français a décollé avec une centaine de personnes à bord et devrait atterrir à 18 heures à Djibouti. Un second est « déjà sur zone et devrait décoller à 17h30 », chacun ayant environ cent personnes à leur bord, ont indiqué des sources diplomatiques françaises à l’AFP; doivent évacuer des ressortissants français vers Djibouti. Selon la milice anti-gouvernementale, un convoi de Français a été visé par des tirs aériens et contraint de faire demi-tour. Les évacuations se poursuivront lundi. Si la France privilégie pour l’instant la voie aérienne, les parties en présence disposent toutes deux de forces aériennes, ce qui fait craindre pour la sécurité de l’aéroport de Khartoum.