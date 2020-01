Stage de préparation à Tahiti pour l’équipe de France de surf

La Fédération française de surf a choisi Tahiti pour le stage de préparation aux JO Tokyo 2020 avec les trois qualifiés, Michel Bourez, Jérémy Florès et Johanne Defay. Kauli Vaast et Vahine Fierro sont pressentis pour être invités à cette préparation.

Les olympiens prendront possession des spots de Papara et Papenoo du 10 février au 6 mars afin de se préparer pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques de juillet prochain, du 24 juillet au 3 août. Des spots choisis pour leur similitude avec les beach breaks japonais, notamment celui de Chiba, comme l’explique le journal L’Equipe.

Les JO accueilleront pour la première fois une épreuve de surf, l’enjeu est donc de taille pour l’équipe de France composée de Michel Bourez, Jérémy Florès et Johanne Defay. Entourés de six techniciens fédéraux, dont Hira Teriinatoofa, les champions auront le droit à « une préparation physique, des séances de surf à thème et un retour en vidéo », mais aussi « des échanges sur le matériel technique, l’organisation, la logistique et les spécialités de cette épreuve ».

noter que la Fédération compte également inviter des surfeurs locaux à profiter de cette préparation. On cite ainsi les jeunes Kauli Vaast et Vahine Fierro, véritables graines de champions locales. Enfin des discussions devront avoir lieu entre la Fédération française et tahitienne concernant de « possibles rapprochements et actions communes en vue des JO Paris 2024 ». D’autant plus que Teahupo’o est quasiment assurée d’obtenir l’organisation des épreuves de surf.