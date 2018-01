« Suhail Al Dhaheri attend que le Tahoeraa gagne pour signer »

Le président du Tahoeraa Huiraatira, Gaston Flosse, est revenu samedi matin d’Abou Dhabi avec dans ses valises un accord signé entre lui et l’homme d’affaires Suhail Al Dhaheri notamment pour la construction du Mahana Beach. Pour Gaston Flosse pas question de financement de sa campagne électorale, mais bien de « développement du fenua ».

Le président du Tahoeraa Huiraatira, Gaston Flosse, est revenu samedi matin d’Abou Dhabi. L’ancien président du Pays a passé trois jours sur place pour rencontrer l’homme d’affaires, Suhail Al Dhaheri. Gaston Flosse affirme qu’après avoir évoqué le développement de la Polynésie avec ce riche homme d’affaires, un « protocole d’accord » a été signé pour le financement du Mahana Beach. « J’ai cru arriver là-bas pour discuter avec un banquier de milliards et de taux d’intérêt, de conditions… Mais nous avons eu à faire à un sage. (…) Il nous a raconté comment est-ce que Abou Dhadi est devenu l’Etat que l’on connait aujourd’hui. (…)Nous avons parlé de développement et c’est ce que nous avons fait pendant ces trois jours-là », affirme le président du Tahoeraa. Le projet Mahana Beach est encore revenu sur le tapis. « Plus que jamais, puisque nous avons les moyens de construire ce Mahana Beach », affirme le président du Tahoeraa.

Selon Gaston Flosse, il a même été question d’Edouard Fritch avec l’homme d’affaires d’Abou Dhabi. Le président du Tahoeraa affirme qu’en 2016 un « collaborateur chargé du Pacifique » de Suhail Al Dhaheri, alors en déplacement au fenua pendant un mois, avait demandé audience auprès d’Edouard Fritch. Une demande qui est restée, toujours selon Gaston Flosse, sans réponse.

Le président du Tahoeraa certifie que l’homme d’affaires ne financera pas sa campagne électorale. « Je ne veux pas qu’il se mêle de la campagne électorale ». Mais Gaston Flosse précise pourtant que : « l’accord que nous avons signé est entre lui, le président de cette société, et moi, le président du Tahoeraa ».

Notons que parmi la vingtaine de personnes venues accueillir le président du Tahoeraa, Gaston Flosse, à l’aéroport se trouvaient l’ancienne élue UPLD, Françoise Tama, et le président de la Fédération des parents d’élèves, Tepuanui Snow. Autre personnalité que l’on ne savait pas aussi proche du parti orange, l’ancienne élue UPLD, Maryse Ollivier, qui était du voyage avec Gaston Flosse, Geffry Salmon et Pascale Haiti. Selon Gaston Flosse, l’ex-représentante a d’ailleurs « ouvert toutes les portes » durant ce voyage.