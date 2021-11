Sur Air Tahiti Nui, des enchères pour se surclasser

Depuis deux semaines, Air Tahiti Nui offre la possibilité à ses clients d’être surclassé par un système d’enchères, Maeva Plusgrade. Les passagers peuvent enchérir entre deux semaines et 6 heures avant l’heure de départ. ATN rejoint ainsi de nombreuses compagnies aériennes qui proposent ce type d’enchères.

Depuis deux semaines maintenant, la compagnie au tiare offre un nouveau service à ses clients. Maeva Plusgrade est un système d’enchères en ligne qui permet d’obtenir un surclassement à partir d’un billet en classe économique, vers les classes premium et affaires, ou de la classe premium vers la classe affaire. Il suffit de s’inscrire en ligne après l’achat de son billet : les enchères ouvrent 15 jours avant la date du vol, et se terminent 6 heures avant le décollage. Les résultats sont donnés 5 heures avant le départ mais le site Internet indique, grâce à une jauge, si l’offre que vous faites est plutôt bien placée ou pas, explique Yann Masingue, directeur région Polynésie et fret d’Air Tahiti Nui. La disponibilité des places a également son importance, selon la saison. « D’un vol à l’autre il y a aussi les passagers qui peuvent annuler au dernier moment », explique-t-il.

Les conditions d’éligibilité sont précisées sur le site de la compagnie. Tous les clients, membres du club tiare ou pas, peuvent y accéder sauf quelques exceptions : par exemple, on ne peut pas enchérir à partir d’un billet acheté avec des miles dans le cadre d’un programme de fidélité. De nombreuses compagnies aériennes proposent des offres de ce type sur leurs vols long-courrier. Alors que la liaison Papeete-Paris via Los Angeles vient de rouvrir, cette offre est un moyen pour la compagnie de fidéliser sa clientèle en lui proposant d’obtenir les avantages des classes concernées à moindre coût.