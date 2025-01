Swimrun de Moorea : les inscriptions ouvrent samedi

Pris d’assaut l’an passé, avec 350 dossards écoulés en quelques jours, le populaire Tauati Ferry Swimrun de Moorea revient le 25 mai. 400 places sont disponibles cette année, dont 50 réservées à des résidents hors territoire. Les inscriptions ouvrent le 25 janvier, avec deux parcours repensés par la Mozteam.

« Renforcer la dimension internationale de l’épreuve » : cette année le Tauati Ferry Swimrun de Moorea accueillera 50 participants (25 équipes) de plus que l’an passé. Les inscriptions ouvrent le 25 janvier (informations ci-dessous), avec 350 dossards (175 équipes) réservés aux résidents, le reste étant dédié aux sportifs d’autres horizons. « Cela permettra de faire briller notre destination auprès d’une nouvelle cible et de leurs familles », note la MozTeam, l’équipe organisatrice, dans un communiqué. Pas question toutefois d’affoler les compteurs : « Les inscriptions sont limitées à un nombre restreint d’équipes pour préserver la qualité de l’expérience, conserver ce lien direct entre l’organisation et les participants, et garantir à chacun une expérience unique. »

Les parcours, qui peuvent chacun accueillir 75 équipes locales et 25 étrangères, enregistrent quelques ajustements. Le swimrun S devient un format M : 16 km, dont 3 en natation. Le parcours XL gagne aussi des kilomètres : il en fait désormais 42, dont 7,5 de natation, avec un passage par la montagne Magique de Papeotai. Les enfants ont aussi la possibilité de participer à « une course découverte organisée en marge de l’épreuve principale ». Dans les grandes lignes, l’épreuve conserve ses particularités : le départ en baie de Cook depuis le Tauati Ferry, le passages sur le terrain de certains hôtels, par l’écomusée ou le golf et l’arrivée sous cloche sur la plage de Temae.