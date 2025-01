Suivre les baleines de Polynésie jusqu’en Antarctique

Odyssey for Life a été pensé, monté et dirigé par la fondatrice de Mata Tohora, Dr Agnès Benet. Ce nouveau programme est la première expédition mondiale qui va suivre les couloirs de migration des baleines à bosse, depuis la Polynésie française jusqu’en Antarctique. Les objectifs sont multiples : sensibiliser le grand public, interdire certains passages aux bateaux, dresser un bilan sanitaire de ces espèces, mieux comprendre leur comportement et connaitre les conséquences du réchauffement climatique et de la pollution des océans.

C’est la première expédition océanographique polaire, de la Polynésie à l’Antarctique, dont l’objectif est de protéger les baleines à bosse. Le Dr Agnès Benet, fondatrice et directrice de l’association Mata Tohora, a pensé, monté et dirige aujourd’hui ce projet. Odyssey for Life réunit une grosse équipe de scientifiques venus du Québec, d’Espagne, des îles Canaries et de France avec des structures polynésiennes comme l’université et l’IRD. Ce programme de recherche est soutenu par le gouvernement de la Polynésie française et financé par des structures espagnoles et canadiennes. « Odyssey for Life, le nouveau programme de l’association Mata Tohora, a été pensé comme une véritable épopée moderne, motivée par l’amour de la science et par celui de la faune marine », est-il indiqué dans un communiqué de l’association. « On va s’intéresser aux couloirs de migration, on sait qu’il y a énormément de collisions entres les baleines et les bateaux ; au changement climatique et à la pollution des océans, quelles sont les conséquences pour les baleines ; et enfin à leur comportement pendant leur migration », détaille Agnès Benet. Et c’est une première car jamais encore il n’y avait eu de départ depuis la Polynésie vers l’Antarctique pour une mission comme celle-là, avec une si grosse collaboration scientifique et couverture médiatique.

Une première aussi car si des suivis de cétacés se font régulièrement avec des balises argos et des satellites, c’est la première fois qu’une équipe de scientifiques va suivre physiquement les baleines. Plusieurs études sont prévues, notamment génétiques avec des prélèvements de peau et bactériologique avec leur souffle capturé par drones. Les objectifs sont multiples : sensibiliser le grand public et interdire certains passages aux bateaux. Pour le premier, des documentaires vont être réalisés sur l’expédition avec des films, des émissions… « Nous voulons communiquer au maximum sur l’urgence de préserver les océans et les cétacés. » Pour le deuxième objectif, il s’agira de déterminer par où passent les baleines pour ensuite y interdire les bateaux. Un sujet sensible pour lequel ils auront un soutien de poids avec un skipper professionnel, vainqueur du Vendée Globe en 2020-2021, Yannick Bertaven, qui va accompagner l’expédition. L’expédition se prépare activement et devrait partir à la fin de la saison des baleines en 2026 ou 2027, en fonction des différents préparatifs notamment du bateau. Départ en novembre en même temps que les baleines pour les suivre jusqu’en Antarctique. « On va sûrement découvrir des zones de repos, de nourrissage. On va pouvoir observer leur comportement quand elles s’arrêtent. Un comité éthique sera avec nous pour veiller au respect des animaux. »