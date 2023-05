SwimRun Vodafone Race : les athlètes préparent l’épreuve XTerra du 21 mai

Ce lundi près de 150 athlètes se sont alignés sur l’épreuve SwimRun proposée par Punaruu Triathlon. Après les trois tronçons de natation et les trois tronçons de course à pied, c’est le duo Lubin-Wane qui a franchi l’arrivée en tête suivie de près par le binôme Poulain-Troquenet. Chez les féminines Solène Benagout -Lauriane Bisch et Lucie Rabréaud -Maeva Raapoto prennent respectivement la première et deuxième place.

Pas de férié pour les amateurs de natation et de course à pied. Près de 200 personnes ont répondu présent ce lundi matin à l’invitation lancée par le club de Punaruu Triathlon. Au programme, plusieurs courses pour les enfants, un aquathlon, mais surtout une épreuve de SwimRun sprint. Course reine de cette matinée, elle a réuni 74 binômes, soit presque 150 personnes. La majorité des athlètes préparent l’épreuve XTerra Aremiti SwimRun qui aura lieu le 21 mai prochain. Cette discipline qui consiste à enchaîner natation et course à pied à plusieurs reprises est en plein essor au fenua et elle fait de plus en plus d’adeptes. Une tendance que le bureau de Punaruu Triathlon a noté et sur laquelle il veut surfer. « C’est pour servir d’entraînement aux futurs participants du XTerra de Moorea, mais aussi pour ceux qui n’ont pas réussi à s’inscrire vu qu’ils ont limité le nombre de participants » explique Yannick Champs, président du club. Une manière aussi de proposer cette discipline au plus grand nombre à Tahiti, le tout dans une zone proche de la capitale pour que tout le monde puisse participer.

Pour ce SwimRun Vodafone Race, les athlètes ont effectué 3 tronçons de course à pied soit un total 9,350km et 3 tronçons de natation soit 2,220km au total. Des distances assimilées à une course sprint, partant de Vairai à Vaipoopoo, de Vaipoopoo au 3 pontons, des trois pontons à l’InterContinental et de l’InterContinental à Vairai. Du beau monde sur cette épreuve qui s’est soldé par la victoire, sur le fil, du binôme Thomas Lubin-Cédric Wane en 1h8’41 ». Ils sont suivis de près par Damien Troquenet et Teva Poulain qui depuis la passerelle des trois pontons jusqu’à l’arrivée à Vairai, ont tenté d’accrocher le binôme de Kona Tri. Un binôme qui a en ligne de mire le SwimRun de Moorea, et qui termine grand vainqueur de l’épreuve avec quand même quelques petites déconvenues comme des soucis techniques en natation ou des erreurs d’aiguillage qui leur ont coûté quelques secondes. « C’est intéressant que ça arrive sur une course comme celle-là plutôt que sur notre réel objectif le 21 mai. On remercie d’ailleurs les organisateurs d’avoir pensé à faire un SwimRun de ce format-là à deux semaines de l’échéance que tout le monde a. C’est vraiment très cohérent et ça va nous permettre de gommer toutes les petites imperfections que l’on a ».

En troisième position, on retrouve le binôme Antoine Estival et Mathieu Kruker qui boucle l’épreuve en 1h15’59 ». Chez les féminines, on note les belles performances du duo Solène Benagout-Lauriane Bisch(1h27’24 »), celle de Lucie Rabréaud et Maeva Raapoto (1h30’32 ») mais aussi celle de Marjorie Vermeulen et Jessica Perichon (1h40’44 »).