Taaone et Uturoa : les préavis de grève se multiplient à l’hôpital, les personnels en souffrance

Le syndicat des personnels de la santé des îles Sous-le-Vent affilié à la CSTP-FO a déposé le 13 janvier un préavis de grève générale illimitée, à l’hôpital de Uturoa.

Après le CHPF de Taaone, c’est au tour de l’hôpital de Uturoa de déposer son préavis de grève pour dénoncer des conditions difficiles. Le syndicat des personnels de santé des Iles Sous-le-Vent affilié à la CSTP-FO prévoit une grève générale illimitée pour l’ensemble des services si aucune négociation n’aboutit. Le syndicat doit rencontrer la direction ce mercredi matin. Les agents dénoncent entre autres les manques d’effectifs, et réclament le paiement des heures supplémentaires, la mise en place d’un plan de formation et l’arrêt de la maltraitance du personnel. Ils se battent pour le « sauvetage » de l’hôpital public aux Iles Sous-le-Vent. Parmi leurs revendications, on note aussi la création d’un service de pédiatrie. Une vieille revendication que les praticiens de Uturoa demandaient déjà en 2011. Plusieurs mouvements avaient déjà eu lieu notamment en novembre 2021 et en février 2022 où l’hôpital se mettait en grève pour demander des moyens humains et financiers après la période Covid qui avait épuisé les effectifs. Selon la CSTP-FO, ce nouveau préavis est indépendant de celui de l’intersyndicale du CHPF.

Du côté du CHPF, l’intersyndicale estime que le budget présenté est “déficitaire ».

Dans un communiqué de presse publié lundi, l’intersyndicale du CHPF a exprimé sa colère concernant la décision du conseil d’administration de report de budget 2023 de l’hôpital. Elle estime que le budget présenté est “déficitaire » et « incohérent ». « L’augmentation considérable de l’activité de l’hôpital en dehors des effets de l’épidémie COVID, en raison des pathologies toujours plus complexes à prendre en charge nécessite urgemment des moyens supplémentaires pour assurer la qualité et la continuité des soins. »

Selon plusieurs représentants syndicaux, le personnel dit se sentir « abandonné, très désabusé et surtout en manque de confiance de la part du gouvernement devant l’absence de dialogue entamé sur ce préavis de grève. » « On a l’impression qu’ils n’ont pas de considération pour nous et notre travail« , clame Priscillia Amaru, secrétaire générale du SEMAR (Syndicat élargi des médecins anesthésistes et réanimateurs).

« On avait déjà tiré plusieurs fois la sonnette d’alarme l’an dernier mais sans succès. L’hôpital est saturé. Ce mouvement est le fruit d’une accumulation de gros problèmes au CHPF« , complète Marc Lévy, président du syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie (SPHPF). « La principale difficulté, c’est le budget. On a besoin de moyens pour pouvoir travailler, ça c’est indispensable! Sans budget, on ne pourra pas travailler correctement. Il y a une souffrance générale chez le personnel. On a en plus une pénurie au niveau des infirmières, au niveau des médecins, il y a des quotas qui ne sont pas respectés. Il y a toute la refonte du système de soins qui va devoir être effectuée dans les années à venir« , insiste Priscilla Amaru.

A l’heure actuelle, aucune tentative d’approche du ministère envers l’intersyndicale du CHPF n’a été faite.

La semaine dernière, des propositions ont été émises par les ministres de la Santé et des Finances pour une avance de trésorerie, et des subventions supplémentaires pour parvenir à un équilibre du budget. Mais aucun financement n’a été évoqué pour la mise à niveau de l’offre de soins de l’hôpital. Le jeudi 12 janvier 2023, le conseil d’administration du CHPF a voté le budget évalué à 30 milliards de fcfp, avec 4 voix contre, 5 voix pour et 2 abstentions. A noter qu’un audit externe sera lancé pour réaliser les études et réévaluer la taille des services par rapport à la demande.

Le préavis de grève se terminera mercredi soir à minuit. Si aucune négociation n’est entamée d’ici là, la grève débutera ce jeudi. « Le personnel est mobilisé, tout est le monde est sur le pont« , martèle Priscilla Amaru.