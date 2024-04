Tahiti 2027 : 18 milliards pour des Jeux entre Tahiti, Moorea et Raiatea

L’Assemblée doit approuver la nouvelle mouture de la convention d’accueil des Jeux de 2027. Une convention qui prévoit un budget largement réduit par rapport au dossier de candidature, et qui a revu certains sites de compétition. Les épreuves de ball-trap, par exemple, prendront place à Raiatea.

Près de 5 500 personnes à héberger et à transporter, 12 000 repas à servir par jour, des compétitions dans 24 disciplines sur 28 sites… Le COPF et le Pays travaillent à l’organisation des Jeux du Pacifique de 2027, une logistique bien plus importante que lors des éditions précédemment organisées au fenua, en 1971 et en 1995, époque où seuls 2 000 athlètes participaient à la course aux médailles.

Ce jeudi, l’assemblée examine la convention d’accueil de l’événement, lors de la première séance plénière de sa session administrative. Un texte en forme de feuille de route, qui permet notamment de définir les différents engagements et mission de chacun : le conseil des Jeux du Pacifique, le COPF (Comité organisateur, via l’Association des Jeux du Pacifique de Tahiti) et le Pays avec son administration. Une première version de cette convention avait été signée dès 2021 sous l’ancienne mandature, mais les différentes parties – et notamment le nouveau gouvernement, arrivé aux affaires en 2023 – ont souhaité y apporter quelques modifications, déjà signées par le CJP et le COPF. Ne reste que l’approbation de l’assemblée.

Ball-trap à Raiatea

Au-delà des formalités administratives, le texte rappelle les contours de cette organisation. Après la cérémonie d’ouverture du 24 juillet, les Jeux se dérouleront du 26 juillet au 8 août, autour de trois îles, contre deux initialement prévues dans le dossier de candidature. À Tahiti et Moorea – où se passeront notamment une partie des épreuves de golf – s’ajoute Raiatea, où seront organisées les épreuves de ball-trap.

En ce qui concerne les infrastructures sportives, la priorité est mise sur les sites existants, et ce dans une logique de réduction des coûts déjà affirmé en septembre par Nahema Temarii, lors de la visite du Conseil des Jeux du Pacifique. À l’époque, la ministre avait annoncé un budget raboté de « 50% ». Ce sera finalement un peu moins : de 30, l’enveloppe consacrée à Tahiti 2027 passe à 18 milliards de francs, dont 13 en investissement.

Outre la construction d’une piste d’athlétisme à Hitiaa, les complexes sportifs de Pater, de Fautaua, le centre sportif du collège de Faa’a et le site de tir de Titioro seront modernisés. Les clubs dits « bâtisseurs » sont aussi priorisés, à savoir JT, Fei Pi, Excelsio, Dragon et Vénus. Des chantiers auxquels il faut ajouter ceux de la piscine, qui devraient prendre la forme de bassins éphémères. En théorie, toutes les infrastructures doivent être livrées un an avec la tenue des Jeux. « Un point de vigilance a été soulevé » sur cet engagement lors de l’étude du texte en commission. Ce qui n’a pas empêché le projet de délibération portant approbation de la convention de recueillir un vote favorable unanime des élus présents. Le reste des représentants pourraient avoir, jeudi en plénière, d’autres questions et observations.