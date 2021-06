Tahiti Air Charter aux Marquises : Bouissou met la pression sur l’État

Alors que sa desserte inter-Marquise doit démarrer le 1er juillet, Tahiti Air Charter attend toujours la validation des procédures d’exploitation pour desservir Ua Pou et Ua Huka. Mais l’autorisation du service de l’aviation civile de l’État tarde à venir. De quoi provoquer une « petite inquiétude » chez Jean-Christophe Bouissou, le ministre en charge des transports interinsulaires qui demande à l’État d’accélérer la marche pour « rassurer » les passagers des Marquises.

L’attente se fait longue et le ministre en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, commence à s’impatienter. Tahiti Air Charter attend toujours la validation des procédures d’exploitation pour desservir Ua Pou et Ua Huka, dont la délégation de service public a été conclue en janvier dernier et doit démarrer le 1er juillet. Cette autorisation spécifique aux aérodromes est délivrée par le service d’État de l’aviation civile. Les deux îles sont connues pour leur aérodrome très particulier avec des reliefs contraignants et des décollages et atterrissages dépendant de la météo. « Le dossier est en cours d’instruction », explique Emmanuel Bonifait, le directeur d’exploitation de Tahiti Air Charter, qui avait également reconnu, dans les pages de Tahiti Infos, que « la procédure était extrêmement compliquée ». « On suit la procédure, mais on ne maîtrise pas les délais d’instruction, précisait alors le responsable. La balle est dans le camp de l’administration. Mais tant que nous n’avons pas l’autorisation en main, difficile de s’engager ».

Interrogé hier soir, Jean-Christophe Bouissou reconnait « une petite inquiétude » concernant l’aviation civile de l’État qui tarde à valider les procédures d’exploitation. Plusieurs questions étaient soulevées : l’équipement « Short take-off and landing » de l’appareil, les qualifications spécifiques des pilotes pour atterrir et décoller sur ce genre de piste courte, et un concurrent de la compagnie avait s’était même étonné de voir des appareils monomoteurs opérer sur des lignes inter-îles commerciales. Pour le ministre, tous ces freins ont désormais été levés.

Le ministre a demandé par le biais du président du Pays qu’une réunion en visioconférence soit organisée avec la Direction générale de l’aviation civile de Paris et la compagnie Tahiti Air Charter car l’incertitude plane sur un réel démarrage du programme de vols au 1er juillet.