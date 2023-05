Tahiti Fashion Week : les modèles enchaînent les répétitions

La Tahiti Fashion Week, c’est dans un peu plus d’une semaine. Les créateurs font les dernières retouches à leurs tenues, et les modèles enchaînent les répétitions à un rythme soutenu. Des entraînements que ces dernières suivent avec rigueur car la Tahiti Fashion Week pourrait être bien être un tremplin dans leur carrière de modèle.

L’événement phare de la mode polynésienne, la 9e édition de la Tahiti Fashion Week, se déroulera les 7, 8 et 9 juin prochains à l’hôtel Intercontinental de Faa’a. Trois soirées durant lesquelles 14 candidates défileront avec des tenues, bijoux et accessoires confectionnés par 35 créateurs. Depuis plusieurs semaines les filles enchaînent les répétitions pour les soirées de concours, sous la houlette du styliste Alberto Vivian, fondateur de l’évènement et responsable de la direction artistique. La photogénie est loin de suffire : Alberto veille à ce qu’elles apprennent les bonnes bases du métier : « La démarche il faut qu’elle soit naturelle, avec des talons hauts, donc c’est un naturel calculé. Et après, psychologiquement, évidemment tu as la plus belle fille du monde mais qui n’a pas d‘attitude, ça ne va pas passer. Il faut que la fille ne soit pas seulement belle, il faut que la fille dégage quelque chose au-delà de la beauté physique, c’est-à-dire de la personnalité. »

Autre chose importante selon le fondateur de la Tahiti Fashion Week, c’est que les filles « comprennent que mannequin ce n’est pas juste prendre une photo, c’est un job comme le tien, comme le mien. En plus, c’est un travail avec une hygiène de vie et un train de vie vraiment particulier. Tu as celles qui tiennent le coup et celles qui ne tiennent pas. »

C’est en connaissance de cause que Sara a décidé de se lancer dans cette aventure. « Avant de commencer les répétitions j’appréhendais un peu parce que je ne suis pas quelqu’un qui marche avec des talons. J’ai eu un peu de mal au début lors des premières répétitions, mais vu qu’on nous a coachées à fond, on nous a motivé et poussé à persévérer, maintenant ça y est, je suis rodée. J’ai voulu participer parce que c’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis que je suis petite, en plus ma mère est une ancienne modèle, ça m’a poussé dans le mannequinat. »

Car la Tahiti Fashion Week n’est pas simplement un défilé où sont mis en avant les créations et le savoir-faire des créateurs locaux, c’est aussi un concours qui permet aux meilleurs modèles de s’envoler pour Milan, capitale de la mode italienne, qui a toujours été un tremplin pour les mannequins débutantes. L’année dernière, quatre des seize candidates avaient été sélectionnées par la célèbre agence Brave Model Management.

Les trois soirées vont rassembler une petite trentaine de designers, dont les créations seront portées non seulement par les 14 nouvelles mannequins de cette édition, mais aussi par des jeunes femmes qui ont déjà défilé à la TFW. L’apothéose sera la soirée Poerava du 9 juin, avec en invités le chapelier belge Elvis Pompilio, les magiciens Max Le Rochet et Will Spade, et le groupe de danse de Tumata Robinson, Tahiti Ora. C’est ce soir-là que sera faite l’annonce des gagnantes du concours de mannequins. Et les vraies fashionistas se lèveront tôt le lendemain, pour être les premières au deux journées « showroom » où les plus chanceuses pourront s’offrir les créations vues sur le podium.

Si vous souhaitez assister à cette ce rendez-vous de mode, c’est toujours possible. Il vous suffit de vous rendre sur ticketpacific.pf, dans les quatre magasins Carrefour ou à Radio1, à Fare Ute.