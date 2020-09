Tamatoa Tepuhiarii, présentateur d’Ahitea : « On veut rassurer les Polynésiens sur le tourisme »

L’émission lancée par Tahiti Tourisme en 2018 revient à partir de ce weekend sur TNTV et sur Polynésie La 1ère. L’objectif reste le même : sensibiliser la population aux métiers du secteur touristique, pourquoi pas créer des vocations… Mais il s’agit aussi, désormais, de rassurer dans un contexte sanitaire toujours tendu.

Des rencontres, des activités, et des masques… Si Tahiti Tourisme décidé de repartir pour une troisième saison de 30 épisodes, c’est avant tout parce que Ahitea « a trouvé son public », sur les deux chaînes locales et sur les réseaux sociaux. Mais c’est aussi parce que la mission de « sensibilisation » au secteur touristique est « plus que jamais » importante. Pour Tamatoa Tepuhiarii, il s’agit toujours de faire découvrir des métiers et des idées, mais aussi, cette fois, de « rassurer la population » sur le risque sanitaire lié aux voyageurs.

Les épisodes de 17 minutes sont bien sûr l’occasion de rencontrer des professionnels du secteur. Mais il s’agira désormais de mettre en avant leurs idées pour s’adapter « à un nouveau mode de vie ». Tahiti Tourisme, qui a remarqué un intérêt particulier pour les épisodes « culture » l’année dernière, a aussi fait en sorte de mettre davantage en valeur les traditions et savoir-faire du fenua. Pourquoi échange-t-on des colliers de fleurs en Polynésie ? Comment fabrique-t-on des savons écologiques et parfumés ? Les réponses dans la rubrique « A Rave Na », en fin d’émission. Pour Tamatoa, qui poursuit en parallèle son master de recherche « en langues culture et société en Océanie », le message est clair : le tourisme et la culture ne doivent pas être opposés, mais au contraire s’aider l’un l’autre.

Ahitea sera diffusé tous les samedis à 17h20 sur TNTV et les dimanches à 17h50 sur Polynésie La 1ère.