Tearii Alpha récupère le portefeuille de l’économie bleue

Tearii Alpha, ministre de l’Économie verte, du domaine, en charge des mines et de la recherche, hérite du portefeuille de l’économie bleue auparavant détenu par Teva Rohfritsch.

L’arrêté du président de la Polynésie française a été publié ce mardi au Journal officiel : Tearii Alpha récupère le portefeuille ministériel de l’Économie bleue, qui était dans les mains de Teva Rohfritsch avant sa démission la semaine dernière.

Une annonce qu’Édouard Fritch avait faite dimanche sur le plateau de TNTV. Tearii Alpha voit donc ses attributions modifiées et amplifiées, pour inclure « la stratégie de développement du secteur maritime et de ses activités annexes », notamment le « développement et de la valorisation des pêches et de l’aquaculture », ainsi que de la recherche et de la promotion de ces domaines. Il a autorité sur la Direction des ressources marines et minières. et est en charge de toutes les questions ayant trait au port de pêche de Papeete et à Tahiti Nui Rava’i.