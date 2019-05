Taxe de séjour pour les meublés de tourisme de Paea

La commune de Paea informe ses administrés que tout hébergement touristique doit se déclarer à la mairie et payer une taxe de séjour de 50 Fcfp. La commune de la côte Ouest se met ainsi en règle avec la nouvelle réglementation du pays sur les « meublés du tourisme » type AirBnB.

Suite à la nouvelle réglementation du Pays sur les hébergements touristiques incluant maintenant les « meublés du tourisme », majoritairement référencés sur AirBnB, la commune de Paea demande à présent une taxe de séjour, comme Mahina qui l’a déjà mise en place. En effet, d’après la délibération prise en octobre dernier, tout hébergement touristique doit depuis le 1er janvier 2019 se déclarer à la mairie et au service du tourisme. Il faudra également s’acquitter d’une taxe de séjour de 50 Fcfp par jour et par personne hébergée, les enfants de moins de 12 ans étant exemptés de taxe. Le règlement se fait au service de la régie des recettes de la commune via un formulaire déclaratif. Les tarifs de taxe de séjour seront affichés à la mairie et également chez les logeurs, propriétaires et autres prestataires de locations.

La mairie de Paea indique que cette taxe servira à financer les dépenses liées au développement et à la promotion du tourisme dans la commune.