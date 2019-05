Il agresse un jeune garçon pour passer ses nerfs

Un jeune homme de 20 ans a été condamné lundi après-midi en comparution immédiate à sept mois de prison ferme pour avoir agressé un jeune garçon de 15 ans et lui avoir volé son vélo. Pour expliquer son geste, il a indiqué qu’il avait été mis « sur les nerfs » un peu plus tôt par une bande de jeunes et qu’il souhaitait « juste » se battre.

21 ans le 21 mai et déjà une quinzaine de condamnations à son actif. Voici le portrait du jeune homme jugé lundi après-midi par le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Le 16 mai dernier, après s’être fait interpeller par un groupe de jeunes qui voulaient se battre, le jeune homme s’en est pris à un adolescent de 15 ans qui passait à vélo dans le quartier de Patutoa. Selon ses explications, il avait voulu se battre pour purger sa colère mais devant le refus du jeune garçon, qui avait pris la fuite, il était reparti avec le vélo : « j’ai ramené mes nerfs sur lui, je ne savais pas qu’il avait 15 ans, il est plus grand que moi ». Après trois jours de détention provisoire à Nuutania, le jeune homme a tenu à faire lire une lettre d’excuses adressée à sa victime à l’audience. Il y indique regretter son geste et demande pardon au jeune garçon. « Ces trois jours m’ont fait réfléchir, c’est pas une vie là bas à Nuutania, je ne veux pas fêter mon anniversaire là-bas » a expliqué le prévenu au tribunal.

Des explications et des excuses qui n’ont pas ému le vice-procureur : « ça ne sert à rien de venir pleurer devant le tribunal, ce que tu as fait c’était complètement stupide ». Le tribunal l’a condamné à sept mois de prison ferme et 50 000 Fcfp de dommages intérêts pour la victime. « A un moment il n’y a plus autre chose à faire » a expliqué la présidente du tribunal.