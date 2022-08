Te Ora Hau renforce son organisation contre les violences sonores

L’association de lutte contre les « nuisances » sonores tient son assemblée générale samedi 3 septembre : elle renouvellera son bureau, à la faveur d’un grand nombre d’adhésions nouvelles, et modifie même son vocabulaire, parlant à présent de « violences » sonores.

Samedi 3 septembre à 9 heures, au Petit théâtre de la Maison de la culture se tient l’assemblée générale de Te Ora Hau, l’association qui lutte contre ce qu’elle n’hésite plus à qualifier de « violences » sonores.

Roland Garrigou, l’actuel président, souhaite passer la main à une direction plus jeune et plus polynésienne.

Il admet que le Pays a répondu aux attentes de l’association sur certains points. Notamment sur la voltige aérienne : le conseil des ministres a reconnu dans un de ses communiqués l’illégalité de la situation de la voltige aérienne, et décidé de soutenir l’action de Te Ora Hau, qui a déposé plainte.

Mais le Pays n’est pas épargné non plus : Te Ora Hau ne digère pas l’organisation de rassemblements, notamment de car bass, agréés par le gouvernement.

Les maires doivent aussi se mettre à la page : « Il y a un gros travail à faire avec les maires, qui malheureusement n’ont pas tous la même façon de se comporter que le maire de Paea, Ils sont responsables de la tranquillité publique dans leurs communes et beaucoup ne donnent pas les consignes qu’il faut à leur police municipale », dit Roland Garrigou.

Enfin, deux dossiers sont entre les mains de la justice, une plainte contre le restaurant Captain Bligh à Punaauia et une autre contre le Baroof à Papeete, toutes deux initiées par des voisins incommodés par le volume qu’ils estiment excessif de la musique.