Tefana Athlétisme fait sa Corrida ce samedi

Comme chaque année le club de Faa’a organise sa traditionnelle Corrida dans le cadre des festivités de la commune. Une épreuve de course à pied sur route, partant de Carrefour jusqu’au rond-point de Heiri, soit une distance de 8km. Le départ sera donné ce samedi à 16h30 et les inscriptions sont possibles jusqu’au jour J.

La 27e édition de la Corrida de Faa’a c’est ce samedi. Comme chaque année, la section athlétisme de l’AS Tefana veut faire bouger les adeptes de course à pied à l’approche des fêtes de fin d’année. Elle organise donc, cette fois encore, sa traditionnelle épreuve sur route. Une course qui se déroulera sur un parcours identique à celui des dernières éditions partant du magasin Carrefour de Faa’a au rond-point de Heiri. Le top départ sera donné à 16h30, sous la passerelle du Hilton. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes à Carrefour Faa’a, à Aito Sport Papeete ou en ligne. Vous pouvez aussi vous inscrire directement le jour J. A noter enfin que tous les finishers seront automatiquement sélectionnés pour le tirage au sort qui mettra en jeu un aller-retour PPT-San Francisco. Plus d’informations sur la page Facebook du club.