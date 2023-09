Temae : le Pays annule le projet de rachat de 18 hectares à Louis Wane

Eliane Tevahitua a confirmé au micro de Radio1 l’annulation du très généreux projet de rachat par le Pays de 18 hectares à Louis Wane. Mais le gouvernement reste ouvert à une solution plus équitable pour les usagers de la plage.

En février dernier, le précédent gouvernement avait inscrit à son dernier collectif budgétaire le rachat au prix fort de 18 hectares de l’ancien domaine Enany à Moorea. Échaudé par la levée de boucliers contre les intentions du magnat de l’hôtellerie, dont l’intention était d’agrandir le Sofitel Kia Ora et de fermer la route d’accès actuelle, le Pays prévoyait ainsi de racheter, pour environ 2,2 milliards, un tiers du domaine constitué essentiellement de terrains marécageux et non constructibles le long de la piste de l’aérodrome et de 161 mètres de cette plage qui en compte plus de 500. Un prix déterminé par la commission d’évaluation, mais qui paraissait extrêmement généreux, et hors de proportion avec le prix payé par l’acquéreur un an et demi plus tôt.

Pour justifier la dépense, une conférence de presse avait été organisée à la présidence, expliquant que le Pays allait dépenser encore plus, pour aménager sur ces parcelles sans grand intérêt pour l’investisseur, un parcours santé, un accès public à la mer via la route de l’aéroport, des parkings et une zone de vente de produits artisanaux et alimentaires.

Mais si l’autorisation de programme avait été adoptée en collectif budgétaire, quelques semaines avant les élections, l’ancienne équipe s’était bien gardée de débloquer les fonds, laissant au gouvernement suivant le soin de finaliser le projet. Ou pas.

Ce mardi, la ministre du Foncier Éliane Tevahitua a confirmé sur notre antenne que le gouvernement Brotherson abandonnait cette idée. « Un des engagements forts de notre gouvernement, c’est de retirer ce projet-là », a-t-elle déclaré. Elle salue au passage le sheik Enany, « un monsieur étranger » qui a laissé libre l’accès à la plage pendant des décennies alors que l’acquéreur, local, souhaitait le restreindre. « La porte reste ouverte : « l’idéal serait, en relation avec l’actuel propriétaire, d’essayer de trouver une solution. »