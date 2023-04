Territoriales : les horaires des bureaux de vote

Dimanche 16 avril, pour le premier tour des élections territoriales, la plupart des bureaux de vote seront ouverts jusqu’à 18 heures. Ceux des plus importantes communes et de Rurutu, Ua Pou et des Gambier fermeront à 19 heures.

À l’occasion du premier tour de l’élection des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française qui aura lieu le dimanche 16 avril 2023, les 261 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française seront ouverts de 8 heures à 18 heures, à l’exception des bureaux de vote suivants qui fermeront à :

En vertu du code électoral, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote, soit avant 19 heures. Des estimations à midi et 17 heures seront fournies par le Haut-commissariat.

Avec communiqué