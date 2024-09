Le sénateur Teva Rohfritsch a adressé un courrier à Emmanuel Macron pour lui faire part du « trouble profond » qu’a provoqué en Polynésie le test d’un missile balistique chinois dont les débris se sont abîmés dans l’océan à quelques centaines de kilomètres de notre ZEE. Il se dit « pas totalement convaincu » par le discours officiel qui invoque un test de routine.

Au lendemain de l’essai chinois qui a vu les débris d’un missile balistique chinois capable d’emporter des charges nucléaires retomber à quelque 400 km des Tuamotu, Teva Rohfritsch a saisi le Président de la République, le Premier ministre Michel Barnier et les ministres de la Défense et des Outre-mer pour leur faire part de la « profonde stupeur ressentie par la population polynésienne » . « Cet événement ne saurait rester sans réaction de notre nation au plus haut niveau, au titre de la paix qui règne dans le monde océanien et plus particulièrement nos îles françaises du Pacifique », écrit le sénateur après cette démonstration de force.

Dans le commentaire qui accompagne la reproduction du courrier, posté hier soir sur les réseaux sociaux, Teva Rohfritsch explique que ce courrier fait également suite aux « discours officiels locaux visant à dédramatiser l’envoi d’un missile ‘inerte’ chinois dans notre région. (…) Il nous est affirmé qu’il s’agit d’un exercice annuel normal (le précédent tir date des années 80), relève-t-il, et que le droit international a été respecté, ce dont je ne suis pas totalement convaincu. »

Appelant l’État « à une parole forte et claire en réaction à ce que je considère constituer une manoeuvre militaire intrusive », Teva Rohfritsch estime que l’Etat doit aussi « rassurer nos populations sur la pertinence des moyens prévus par la Loi de programmation militaire et les moyens diplomatiques déployés par la France pour préserver la paix dans notre région pour nos populations. »