Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau créent « Ia Ora Te Nuna’a »

Le parti politique de Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau a vu le jour mercredi lors d’une assemblée générale constituante. Teura Tarahu-Atuahiva, Marcel Tuihani, ainsi que Léo Marais et Jason Vu, ont déjà rejoint le mouvement.

C’est donc Ia Ora Te Nuna’a : le parti a officiellement été créé hier soir lors d’une assemblée générale constituante à huis clos. Teva Rohfritsch en est le président, Nicole Bouteau la présidente déléguée.

Les vice-présidents sont déjà connus : Teura Tarahu-Atuahiva qui avait été élue à l’assemblée en 2018 sur la liste A Ti’a Porinetia, Marcel Tuihani, ainsi que Léo Marais (Tapura) et Jason Vu.

Dans un communiqué diffusé ce matin, le dernier parti en date sur l’échiquier politique se dit « résolument décidé à œuvrer pour une alternance et une gouvernance responsable, véritablement soucieuse de l’intérêt général (…). »

Ia Ora Te Nuna’a veut proposer « un programme de transformation sociale et démocratique » pour une « meilleure justice sociale », un « développement durable », valoriser la culture et les langues polynésiennes, mais aussi le travail. Le jeune parti veut « dépasser les clivages » et rappelle que les habitants de la Polynésie partagent « une communauté de destin ».

Ia Ora Te Nuna’a tiendra lundi matin sa première conférence de presse. Mardi 13 décembre à 11h30, Teva Rohfritsch sera L’Invité de la rédaction de Radio1 pour un entretien d’une demi-heure à suivre en direct sur notre antenne et notre page Facebook.